А как приход варягов оценивать? 3 Сергей Алексаншенко

20.05.2025, 14:00

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В России снова переписывают историю.

Всю российскую историю надо изучать «сквозь призму вмешательства и иностранного влияния», заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

Конечно же, надо дальше изучать всю российскую историю сквозь призму вмешательства, иностранного влияния. Причем надо это делать очень глубоко, очень фактурно, очень объективно.»

Оценивать российскую историю с точки зрения иностранного вмешательства…. Ну-ну … А как приход варягов оценивать? А введение христианства на Руси (как-никак из Константинополя пришло)? А Пушкина, у которого дед – эфиоп? А Екатерину II, которая чистокровная немка?

Да, и в принципе, что будем говорить о политике абсорбции элит покоренных/присоединённых народов, начиная от татар и дальше? Одни грузинские князья чего понатворили, Багратиона возьмите к примеру…

Сергей Алексаншенко, Telegram

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