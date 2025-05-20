Какие изменения будут в этом году на ЦЭ для 11-классников 20.05.2025, 14:07

На централизованный экзамен зарегистрировали почти 57 тысяч человек.

В этом году выпускники 11-х классов напишут централизованный экзамен 26 мая по предмету на выбор, а 29 мая — по русскому или белорусскому языку. Какие изменения предусмотрены во время ЦЭ, рассказала представитель Министерства образования Анжелика Кудоярова, выступая в Национальном пресс-центре.

Первая новация: в этом году во время ЦЭ использовать гаджеты запретят на всей территории пункта проведения тестирования, а не только в аудитории. В итоге их изымут еще на этапе пропускного контроля. В то же время пользоваться телефонами во дворах пунктов тестирования запрещать не будут.

Исключение сделают для учеников, которым гаджет нужен для контроля здоровья — например, инсулинозависимых. Такие школьники включены в список, и их потребность в гаджете подтверждена медицинскими документами, поэтому для них создают отдельные условия, чтобы мобильный телефон находился во время экзамена недалеко.

Второе нововведение: на ЦЭ теперь не будут присутствовать учителя-предметники.

В этом году на централизованный экзамен зарегистрировали 56 977 тыс. человек. Они напишут 113 855 тестов. По данным Минобразования, самым востребованным оказался русский язык: его выбрали 46 126 выпускников. На втором месте расположилась математика — тест по этому предмету напишут 18 994 ученика, в топ-3 также белорусский язык, который планируют сдавать 10 792 учащихся.

Результаты ЦЭ будут известны не позднее 11 июня, уточнила Анжелика Кудоярова.

Что касается возможности пересдать централизованный экзамен для тех, кто получил нулевой результат, она заработает лишь с 1 сентября 2025 года. Такое право дают поправки в Кодекс об образовании, которые были подписаны в конце декабря. В итоге впервые возможность второго шанса появится только на ЦЭ в 2026 году. Пока же сдавшие тестирование на ноль баллов получают справку об обучении, а аттестат им выдается только через год.

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