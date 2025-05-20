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Какая клубника дороже — белорусская или импортная?

  • 20.05.2025, 14:11
Какая клубника дороже — белорусская или импортная?

Сравнили цены.

Цены на импортную и отечественную клубнику в Минске сравнило издание «Салідарнасць».

В больших магазинах Минска ягода в наличии имеется. В гипермаркете Green обнаружена польская клубника по цене 21,99 рубля за кг. В «Соседях» импортная клубника стоит 27,99 рубля.

В немногочисленных уличных лотках, торгующих овощами и фруктами, в Минске можно купить белорусскую клубнику по цене 25 рублей за кг. На ценниках пишут, что выращена в Бресте.

В торговом павильоне с фруктами возле торгового центра «Рига» продается белорусская клубника двух видов, выращенная в теплицах, по цене 39,50 за кило «очень сладкая» и 45 рублей за кг.

Кстати, там же продаются выращенные в Беларуси ежевика и малина по «астрономическим» ценам — 120 и 200 рублей соответственно.

В небольших магазинчиках формата «у дома» никакой клубники в продаже нет, отмечает издание.

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