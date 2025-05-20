Какая клубника дороже — белорусская или импортная? 20.05.2025, 14:11

Сравнили цены.

Цены на импортную и отечественную клубнику в Минске сравнило издание «Салідарнасць».

В больших магазинах Минска ягода в наличии имеется. В гипермаркете Green обнаружена польская клубника по цене 21,99 рубля за кг. В «Соседях» импортная клубника стоит 27,99 рубля.

В немногочисленных уличных лотках, торгующих овощами и фруктами, в Минске можно купить белорусскую клубнику по цене 25 рублей за кг. На ценниках пишут, что выращена в Бресте.

В торговом павильоне с фруктами возле торгового центра «Рига» продается белорусская клубника двух видов, выращенная в теплицах, по цене 39,50 за кило «очень сладкая» и 45 рублей за кг.

Кстати, там же продаются выращенные в Беларуси ежевика и малина по «астрономическим» ценам — 120 и 200 рублей соответственно.

В небольших магазинчиках формата «у дома» никакой клубники в продаже нет, отмечает издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com