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Британия ввела новые санкции против России

  • 20.05.2025, 14:16
Британия ввела новые санкции против России

Под ударом — структуры, поддерживающие российскую военную машину.

Во вторник, 20 мая, правительство Британии объявило о новых широкомасштабных санкциях против РФ.

В заявлении британского правительства говорится, что объекты последних санкций Лондона включают структуры, поддерживающие российскую военную машину, экспорт энергоносителей и информационную войну, а также финансовые учреждения, помогающие финансировать вторжение в Украину.

В частности, Великобритания ввела санкции против еще 14 членов Агентства социального проектирования.

Среди финансовых учреждений под британские санкции попали 46 компаний, а также Санкт-Петербургская валютная биржа и госкорпорация Агентство страхования вкладов.

Отмечается, что санкции Британии против теневого флота затрагивают 18 судов, а также британского гражданина Джона Майкла Ормерода, который покупал суда для перевозки российской нефти, и двух российских капитанов таких танкеров.

17-й пакет санкций против РФ также ввел ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что они, в частности, касаются гибридных угроз и прав человека. Она также анонсировала, что блок готовит еще больше санкций против России.

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