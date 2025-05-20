Картофельный заговор 20.05.2025, 14:26

1,470

Чиновники нашли, из-за кого случился дефицит картошки в Беларуси.

После того как на некоторые незначительные перебои с картошкой в белорусских магазинах обратил внимание Александр Лукашенко, чиновники и пропаганда бросились на поиски. Картошку, правда, не нашли. Зато нашли виноватых. Благо искать долго не пришлось. Потому что дефицит картошки в Беларуси – это заговор беглых и примкнувшего к ним Запада, пишет planbmedia.io.

Ну, потому что никаких объективных причин для того, чтобы в Беларуси был дефицит картошки нет. Как объяснил заместитель министра сельского хозяйства Владимир Гракун, с картошкой у нас вообще-то все хорошо. Не из-за чего переживать.

«Картофель был, картофель есть», — сказал замминистра.

Неудивительно, что среди государственных медиа возник некоторый когнитивный диссонанс. Потому что, действительно, совершенно непонятно, есть картошка или нету. Глаза и прочие органы чувств говорят, что нет, а вся государственная статистка убеждает, что картошки в стране, как того гуталина.

«Что у нас с картошкой. Вот прямой вопрос. Я правда говорю, я не знаю, как к этому относиться. Потому что я так и не понял: она есть или ее нет», — посетовал в понедельник главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Правда, в позапрошлом году картошки собрали 1,2 миллиона тонн, а в прошлом — только 800 тысяч. И может показаться, что недобор 400 тысяч тонн и стал причиной дефицита картошки.

Но это только если смотреть некомпетентным взглядом. Потому что по всем расчетным показателям белорусам больше 90 тысяч тонн картошки не надо. Не очень понятно зачем ее тогда в таких количествах собирать. Но суть не в этом. А суть в том, что, по словам Гракуна, на межсезонный период в хранилищах запасли 48 тысяч тонн картошки. А еще 80 тысяч тонн картошки в магазины поставили фермеры.

«Это говорит о том, что картофеля должно быть в достатке», — сказал Гракун.

На этих золотых словах любое государственное сердце могло бы уже и успокоиться. Оно бы и успокоилось. Если бы дефицит картошки не заметил Лукашенко. Но, как сказал «депутат» Гайдукевич: «Если бы этого не произошло, не поднимал бы эту проблему Лукашенко». А раз Лукашенко заметил, значит, у остальных тоже не получится игнорировать.

А если есть проблема, и решить ее не получается, то надо хотя бы найти виноватых. Благо современные белорусские политические теории и практики не требуют излишней изобретательности. Главное – бдительность.

«У меня есть ощущение, что это такая информационная диверсия», — считает пропагандист Казаков.

На других государственных уровнях сомнений в том, кто во всем виноват, тоже нет. Немножко виноваты, конечно, те кто вывозил белорусскую картошку за границу. Но главные враги окапались не там.

«Мы должны людям сказать правду. Те, кто сегодня в Польше, в Литве, посмотрите, экстремисты, эти телеканалы их, экстремистские помойки, так и Запад, поляки, литовцы, политики озаботились картошкой и луком Беларуси. Их задача поменять власть», — объяснил все тайные пружины политики Олег Гайдукевич.

В общем, во всем виноваты беглые и примкнувший к ним Запад. А белорусские чиновники ни в чем совершенно не виноваты. И теперь главное — убедить в этом Лукашенко. Чтобы карьерные перспективы не пострадали из-за картофельного дефицита.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com