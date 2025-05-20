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FIAT показал стильный кроссовер для бездорожья

  • 20.05.2025, 14:35
FIAT показал стильный кроссовер для бездорожья

Авто оснастили нестандартной электрифицированной установкой.

Знаменитый FIAT Panda 4X4 получил современного преемника. Кроссовер оснастили нестандартной электрифицированной установкой.

О новом кроссовере FIAT рассказали на сайте концерна Stellantis.

Полноприводный вариант получил новый доступный кроссовер FIAT Grande Panda. Пока это концепт, который презентовали в Италии, но кроссовер должен стать серийным.

Новый FIAT Grande Panda 4X4 получил электрифицированную полноприводную установку от Jeep Avenger 4xe и Alfa Romeo Junior. Она состоит из 1,2-литрового бензинового турбомотора на 136 л. с. и двух 28-сильных электромоторов, один из которых установлен на задние оси.

Характеристики FIAT Grande Panda 4X4 держат в секрете, но известно, что на других моделях с этой установкой полный привод постоянно активирован до 30 км/ч и может при необходимости включаться на скорости до 90 км/ч. Также есть набор режимов для различных типов бездорожья.

Кроссовер FIAT Grande Panda 4X4 отличается от стандартной модели дополнительной светодиодной оптикой, внедорожными шинами на стальных дисков и багажником на крыше. Его клиренс увеличили, а двери украсили графикой с надписью Panda.

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