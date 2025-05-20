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«Посмотрите, какая сумма в жировке, ну это ж с ума сойти»

  • 20.05.2025, 14:41
«Посмотрите, какая сумма в жировке, ну это ж с ума сойти»

Минчанка показали апрельскую жировку за квартиру.

Белоруска показала в TikTok апрельскую жировку за минскую квартиру. Сумма за жилье общей площадью в 44,5 квадратного метра превысила 100 рублей. При этом счет выставлен по субсидируемым тарифам. «Зеркало» рассказывает, почему получились такие цифры.

«Посмотрите, какая сумма в жировке. 114 рублей. Ну это ж с ума сойти. А теперь посмотрим, почему такая большая сумма у меня получилась по коммунальным платежам в этом месяце. Как думаете?» — спросила белоруска.

Судя по жировке, площадь жилья — 44,5 «квадрата». В апреле в этом жилье расходовали 22 кубометра холодной воды, за нее нужно заплатить 39,29 рубля. Еще 21,09 рубля — за канализацию. Почему было столько расходовано холодной воды, не сообщается. За горячую вышло чуть больше 16 рублей.

За техобслуживание начислили 8,6 рубля, а за капремонт — 11,29 рубля.

Напомним, в Беларуси с 1 января повысили тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. А с 1 июня подорожают отопление и подогрев воды.

Под этим видео оставили больше 400 комментариев. Вот некоторые из них:

«Так это только сумма за коммунальные платежи, а добавьте свет, газ, телевидение. Вообще будет 300 рублей».

«Двушка в Минске, за воду, электричество и коммуналку за прошлый год вышло 65 рублей».

«114 рублей? Сколько, по-вашему, должна стоить коммуналка? 40 копеек? На телефон больше уходит (всей семье) или один раз машину заправить».

«Меньше надо воду попусту лить, учитесь экономить».

«У нас в этом месяце на 10 рублей меньше. За маленькую двушку — 80 рублей за коммунальные услуги, а за трешку у соседей — 109 рублей».

«Ну прям по больному бьешь».

«50 рублей за воду? Вы что там с водой делаете?»

«Вижу, как пользуются водой жители города, льют без всякой меры и экономии. Мало платят за жилье».

@tina.life_food #жкх #минск #комунальныеплатежи #квартплата #жэс #жировка #коммуналка #жкхуслуги #жкхбеларусь #рекомендации #хочуврекомендации #рек #беларусь🇧🇾 ♬ оригинальный звук - Tina

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