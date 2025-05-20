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Бельгия может передать Украине истребители раньше, чем ожидалось

  • 20.05.2025, 14:43
Бельгия может передать Украине истребители раньше, чем ожидалось

Хорошая новость для ВСУ.

Бельгия попытается предоставить Украине истребители F-16 раньше запланированного срока.

Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед встречей глава МИД страны ЕС в Бельгии, сообщает «Радио Свобода».

«Что касается F-16 — мы уже есть и останемся в коалиции по F-16, и мы попробуем поставить самолеты даже раньше определенного срока. Думаю, это тоже хорошая новость», — подчеркнул он.

В то же время Франкен не уточнил дату поставок Украине истребителей.

В начале марта премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что передача самолетов F-16 Украине откладывается до 2026 года.

Причиной задержки является ожидание Бельгией новых самолетов F-35, которые должны заменить имеющиеся F-16. Однако де Вевер не уточнил, когда именно страна получит истребители F-35.

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