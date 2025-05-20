Карбалевич: Си Цзиньпин демонстративно игнорирует Лукашенко 1 20.05.2025, 14:56

2,224

Китай мало заинтересован в поддержке экономических проектов в Беларуси.

Доминирующей во внешней политике остается Россия, после утраты западного вектора Беларусь оказалась в еще большей зависимости от восточной соседки, пишет «Немецкая волна».

«Лукашенко раз в два месяца встречается с Путиным и достаточно часто принимает российских губернаторов», — говорит политолог Валерий Карбалевич.

Второй страной после России, по словам эксперта, является Китай, что видно и в риторике, и во внимании, которое оказывается на государственном уровне всему китайскому.

«В Беларусь приезжал секретарь парткома Пекинского университета, и Лукашенко принимал его с целой делегацией, - анализирует Валерий Карбалевич. - Правда, надежды Лукашенко на эту страну не реализуются, сегодня Китай мало заинтересован в поддержке экономических проектов в Беларуси: раньше смысл экономического сотрудничества был в том, что Беларусь могла быть для Китая воротами в Европу, но для этого важны хорошие отношения с Евросоюзом.

В начале года Лукашенко два раза анонсировал визит в Китай, но по каким-то причинам он не состоялся. Лукашенко и Си Цзиньпин были в Москве на праздновании Дня победы, но про их встречу речи не шло, что может говорить про демонстративный игнор со стороны Си», — рассказал политолог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com