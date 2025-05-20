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Карбалевич: Си Цзиньпин демонстративно игнорирует Лукашенко

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  • 20.05.2025, 14:56
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Карбалевич: Си Цзиньпин демонстративно игнорирует Лукашенко

Китай мало заинтересован в поддержке экономических проектов в Беларуси.

Доминирующей во внешней политике остается Россия, после утраты западного вектора Беларусь оказалась в еще большей зависимости от восточной соседки, пишет «Немецкая волна».

«Лукашенко раз в два месяца встречается с Путиным и достаточно часто принимает российских губернаторов», — говорит политолог Валерий Карбалевич.

Второй страной после России, по словам эксперта, является Китай, что видно и в риторике, и во внимании, которое оказывается на государственном уровне всему китайскому.

«В Беларусь приезжал секретарь парткома Пекинского университета, и Лукашенко принимал его с целой делегацией, - анализирует Валерий Карбалевич. - Правда, надежды Лукашенко на эту страну не реализуются, сегодня Китай мало заинтересован в поддержке экономических проектов в Беларуси: раньше смысл экономического сотрудничества был в том, что Беларусь могла быть для Китая воротами в Европу, но для этого важны хорошие отношения с Евросоюзом.

В начале года Лукашенко два раза анонсировал визит в Китай, но по каким-то причинам он не состоялся. Лукашенко и Си Цзиньпин были в Москве на праздновании Дня победы, но про их встречу речи не шло, что может говорить про демонстративный игнор со стороны Си», — рассказал политолог.

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