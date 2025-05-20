Карбалевич: Си Цзиньпин демонстративно игнорирует Лукашенко

Карбалевич: Си Цзиньпин демонстративно игнорирует Лукашенко1
- 20.05.2025, 14:56
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Китай мало заинтересован в поддержке экономических проектов в Беларуси.
Доминирующей во внешней политике остается Россия, после утраты западного вектора Беларусь оказалась в еще большей зависимости от восточной соседки, пишет «Немецкая волна».
«Лукашенко раз в два месяца встречается с Путиным и достаточно часто принимает российских губернаторов», — говорит политолог Валерий Карбалевич.
Второй страной после России, по словам эксперта, является Китай, что видно и в риторике, и во внимании, которое оказывается на государственном уровне всему китайскому.
«В Беларусь приезжал секретарь парткома Пекинского университета, и Лукашенко принимал его с целой делегацией, - анализирует Валерий Карбалевич. - Правда, надежды Лукашенко на эту страну не реализуются, сегодня Китай мало заинтересован в поддержке экономических проектов в Беларуси: раньше смысл экономического сотрудничества был в том, что Беларусь могла быть для Китая воротами в Европу, но для этого важны хорошие отношения с Евросоюзом.
В начале года Лукашенко два раза анонсировал визит в Китай, но по каким-то причинам он не состоялся. Лукашенко и Си Цзиньпин были в Москве на праздновании Дня победы, но про их встречу речи не шло, что может говорить про демонстративный игнор со стороны Си», — рассказал политолог.