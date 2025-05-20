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Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев

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  • 20.05.2025, 15:01
  • 4,518
Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев

Речь о 200 тысячах человек.

Администрация США разработала план траты 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на возвращение мигрантов, прибывших в Штаты из зон активных боевых действий. Речь идет, в частности, и о 200 000 украинских и 500 тысяч гаитянских беженцев. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы.

Отмечается, что это предложение разрабатывалось еще до того, как 5 мая Министерство внутренней безопасности США объявило, что иммигранты, которые добровольно «самодепортируются» в свои страны, смогут получить выплату в размере 1000 долларов от правительства США.

Издание напомнило, что и предыдущие администрации США поддерживали использование средств налогоплательщиков для добровольной репатриации мигрантов. Однако, подчеркнуло, предложение президента Дональда Трампа особое, поскольку касается людей, бежавших из опасных регионов, и, похоже, имеет целью обойти Международную организацию по миграции (МОМ), которая связана с ООН и обычно координирует такие возвращения.

Этот план также совпадает с намерениями администрации Трампа сократить иностранную помощь, в частности ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID) и прекратить 80% его программ, в том числе тех, которые обслуживали Украину, Гаити и другие проблемные страны.

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