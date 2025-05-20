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На рынке труда - очередной антирекорд

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  • 20.05.2025, 15:04
  • 2,008
На рынке труда - очередной антирекорд

Хуже всего ситуация в Минске.

В Беларуси по-прежнему растет дефицит кадров. На 20 мая требуется почти 207 тысяч работников — столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий.

«Зеркало» посмотрело, как ситуация отличается по регионам.

На 20 мая требуется 206 638 работников. Напомним, отметка в 200 тысяч вакансий была преодолена во второй половине апреля этого года. Для сравнения: на 11 мая нанимателям нужно было 205 060 человек.

Больше всего кадров теперь требуется в Минске — 56 402. Для сравнения: на 14 февраля в столице было 51,9 тыс. предложений для соискателей.

В Минской области, к примеру, на 20 мая нужно почти 34,2 тыс. работников, в Брестской — почти 25,8 тыс., в Витебской — почти 22 тыс.

Напомним, ранее в Минтруда обращали внимание, что в Минске требуется больше всего работников — около четверти от всех вакансий по стране. Особенно нужны в столице кадры в сфере IT, торговле и медицине.

Ранее, 21 января этого года, Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. А в ноябре 2024-го политик сказал, что в Беларуси не должно быть «бомжей и тунеядцев».

В апреле этого года Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять 150 тысяч специалистов из Пакистана, чтобы якобы поправить ситуацию на рынке труда.

Решить проблему с нехваткой работников в Беларуси не удается уже не первый год. Среди причин — отъезд специалистов на работу за границу, а также увольнения из-за «политики».

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