NYT: США не смогут остаться в стороне 1 20.05.2025, 15:11

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Дестабилизация региона нанесет удар по американским интересам.

Третья попытка президента США Дональда Трампа достичь прогресса в переговорах с Путиным по Украине вновь оказалась безрезультатной. Несмотря на три года войны, ни переговоры, ни личные звонки не приблизили стороны к миру. Киев настаивает на прочном мире, исключающем повторную агрессию, а Москва уклоняется даже от признания намерений завершить конфликт, пишет американская газета The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Администрация Трампа все чаще повторяет: «Это война Европы». Как заявил сам Трамп: «эта война куда важнее для Европы, чем для нас — нас разделяет большой, красивый океан». Однако подобное упрощение игнорирует амбиции Путина, которые выходят далеко за пределы Украины. Его цель — изменить постсоветскую архитектуру Европы, ослабить НАТО и подорвать влияние США.

Россия усиливает гибридные атаки: кибератаки, саботаж, атаки на инфраструктуру. Цель — ослабить Европу и убедить ее в бессмысленности сопротивления. При этом США сокращают присутствие в Европе, Пентагон рассматривает сокращение войск на восточном фланге НАТО. Хотя европейские страны наращивают расходы на оборону, их возможности пока ограничены.

США не смогут остаться в стороне, если конфликт перерастет в полномасштабную войну в Европе. Европа — крупнейший торговый партнер США и ключевой союзник. Дестабилизация региона нанесет удар по американским интересам. Кроме того, ослабление Украины может создать условия для активизации российского вмешательства в других регионах — от Ближнего Востока до Африки.

Россия активно сотрудничает с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Вместе они ослабляют эффективность санкций и дестабилизируют ситуацию во всем мире.

Если США откажутся от активного сдерживания России сейчас, это может обойтись гораздо дороже в будущем. Война в Украине — это не только европейская война. Ее исход определяет баланс сил в мире и безопасность самих США.

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