В Минске пенсионерка на BMW протаранила два авто и сбила пешехода 20.05.2025, 15:18

1,286

Водитель потеряла контроль над ситуацией и попала в ДТП.

В Минске водитель BMW повредила два автомобиля и сбила пешехода.

Авария случилась утром во дворе по улице Жуковского. 65-летняя женщина на BMW врезалась в припаркованный FAW, потом столкнулась с мусоровозом МАЗ, а после этого вылетела на тротуар и сбила пешехода. 72-летний мужчина был госпитализирован для обследования.

В ГАИ считают, что водитель BMW была невнимательна и в какой-то момент потеряла контроль над ситуацией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com