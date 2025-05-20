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В Минске пенсионерка на BMW протаранила два авто и сбила пешехода

  • 20.05.2025, 15:18
  • 1,286
В Минске пенсионерка на BMW протаранила два авто и сбила пешехода

Водитель потеряла контроль над ситуацией и попала в ДТП.

В Минске водитель BMW повредила два автомобиля и сбила пешехода.

Авария случилась утром во дворе по улице Жуковского. 65-летняя женщина на BMW врезалась в припаркованный FAW, потом столкнулась с мусоровозом МАЗ, а после этого вылетела на тротуар и сбила пешехода. 72-летний мужчина был госпитализирован для обследования.

В ГАИ считают, что водитель BMW была невнимательна и в какой-то момент потеряла контроль над ситуацией.

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