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Некоторые белорусы с июля могут остаться без пенсий и пособий на детей

  • 20.05.2025, 15:36
Некоторые белорусы с июля могут остаться без пенсий и пособий на детей

Об этом заявило Минтруда.

С 1 июля некоторым белорусам могут приостановить выдачу пенсий, пособий на детей, а также других выплат. Это может произойти с теми, кто не откроет специальный счет в банке. В Минтруда рассказали подробности.

Что изменится

К 1 июля этого года белoрусы, которые получают пенсии, пособия на детей и некоторые другие социальные выплаты через банки, должны обзавестись специальными счетами, которые называются базовыми расчетными. На них и будут перечислять деньги.

Базовый счет по своим функциям не отличается от текущего. Основная разница в том, что он предполагает определенный список операций, с проведения которых банки не берут комиссию. К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, пособий на детей, выплат по безработице, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары.

Что важно успеть сделать и до какого числа

В Минтруда сообщают, что обзавестись такими базовыми счетами нужно до 1 июля. «Если у вас уже есть базовый счет — ничего не требуется. Если нет — обратитесь в банк для открытия нового базового счета или переоформления текущего счета в базовый, — отмечают в ведомстве. — До 20 июня 2025 года — крайний срок для обращения в банк».

В Минтруда перечисляют, какие выплаты с 1 июля будут перечислять только на базовые счета. Это пенсии, пособия на детей (если выплачиваются через соцзащиту, а не через работу), пособие по безработице, государственная адресная соцпомощь, пособие по уходу за инвалидом I группы или лицом старше 80 лет, а также выплаты ухаживающим в замещающих семьях, матпомощь к школе и выплаты на близнецов.

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