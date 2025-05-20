Россияне снимали фейк о «захвате» Вольного Поля, но что-то пошло не так 20.05.2025, 15:41

иллюстративное фото

Уже через несколько минут после съемки «успехов» окупанты получили «подарок» от ВСУ.

На днях россияне распространяли видео, которое якобы доказывало оккупацию российскими войсками населенного пункта Вольное Поле Донецкой области. По словам украинских военных из 128-й ОГШБр, видео оккупантов было постановочным.

Как сообщили украинские воины, группа россиян проникла в населенный пункт и сразу сняли видео, где они размахивают триколором.

Однако это продолжалось недолго. Уже через несколько минут после съемки «успехов» россияне получили «праздничный подарок» от Сил обороны Украины.

Бойцы 15 отдельного горно-штурмового батальона 128 отдельной горно-штурмовой бригады вместе с побратимами из 31-й отдельной механизированной бригады нанесли удар по врагу.

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