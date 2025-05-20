Александр Коваленко: Российские оккупанты неспроста пересели на мотоциклы 20.05.2025, 15:47

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РФ накапливает танки.

Россия накапливает силы на линии фронта для нового наступления в Украине. «Путин попытается забрать любую землю, которую сможет получить, вплоть до окраин Киева», — заявил телеканалу CNN представитель США.

Насколько это реально? Свою оценку происходящего на фронте сайту Charter97.org дал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко:

- Это вероятно по двум моментам. Во-первых, ситуация будет зависеть от того, будет ли перемирие в Украине. Дело в том, что если внезапно (хотя я в это абсолютно не верю) будет установлено какое-то перемирие, то Россия будет терять меньше личного состава и техники в ходе боевых действий, потери будут сведены практически к нулю, но при этом у нее продолжит работать военно-промышленный комплекс и будет продолжаться мобилизация.

Тогда, в определенной перспективе, например — через год, Россия сможет иметь 1 миллион 200 тысяч личного состава своих войск. Сейчас у нее примерно 650 тысяч сухопутных войск в зоне боевых действий в Украине, а через год, допустим, будет уже более миллиона.

И вот вопрос: будут ли они держать солдат на содержании или отправлять их снова в мясорубку? То же самое и с техникой: за этот год они смогут значительно восстановить боеспособность подразделений, их комплектацию по технике — за счет ремонта, производства, восстановления советского наследия и так далее.

То есть через год у них будет достаточно техники, чтобы обеспечить сразу два фронта — и украинский, и европейский. Поэтому угроза достаточно велика.

Но есть еще и второй сценарий, о котором мало кто говорит и редко упоминают. Сейчас Россия переходит к масштабному летнему наступлению в Украине, и основная цель этого наступления — выйти к крупным городам, таким как Константиновка, Северск, Боровая, Купянск и охватить Покровск по флангам.

Цель всего этого — к осенне-зимнему периоду получить возможность проводить городские бои там, где техника не играет ключевой роли. Там, где важны пехотные подразделения, штурмовые группы, артиллерия и авиация, ну и, конечно, FPV-дроны, которые в последнее время активно используются.

В летний период российские войска будут действовать в основном мотоциклетными подразделениями. Сейчас российские войска комплектуются мотоциклами, квадроциклами и багги на уровне одна единица личного состава — один мотоцикл.

Вот они исходят из такого расчета, и вся летняя кампания будет проходить именно в таком режиме.

Возникает вопрос: а где же танки, где бронетехника? А это сейчас экономят, идет тотальная экономия танков и бронемашин. Конечно, они будут применяться, но не в таком количестве, как это было, например, в 2024 году, а примерно в 3–4 раза меньше.

И вот эти летние и осенние месяцы — скажем, 3–4–5 месяцев, полгода — позволят России все-таки накапливать механизированную, тяжелобронированную технику в плюс, в отличие от 2023 и 2024 годов, когда они просто теряли больше техники, чем производили, восстанавливали и ремонтировали.

Поэтому существует реальная угроза того, что Россия уже сейчас накапливает серьезную механизированную тяжелобронированную компоненту, параллельно проводя активные боевые действия в Украине.

И уже, допустим, к 2026 году у них будет уже достаточно сил и техники для проведения общевойсковой операции против небольших европейских стран — Литвы, Латвии, Эстонии, частично Польши, с прорывом по Сувалкскому коридору к Калининградской области.

— Это возможно только ближе к 2026 году? Или же раньше

- К 2026-му. Потому что начинать такое сейчас — самоубийство. Сейчас они ничего не могут себе позволить, поскольку целиком и полностью завязаны на войне в Украине и не могут полноценно подготовить те ударные группировки, которые нужны, например, для захвата Эстонии или прорыва по Сувалкскому коридору.

Просто нет у них сейчас таких ресурсов. Но если будет перемирие, то уже через полгода или год у них будет более чем достаточный ресурс. Во втором же сценарии это будет несколько растянуто по времени.

И обязательно нужно сказать, что при втором сценарии потребуется проведение всеобщей мобилизации — не какой-то частичной, неформальной, а именно всеобщей, чтобы обеспечить достаточное количество людских ресурсов.

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