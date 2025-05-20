Военный аналитик: Оккупанты изменили тактику по двум причинам
- 20.05.2025, 15:19
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Российское командование отправляет плохо обученных солдат в мотоциклетные штурмы.
Российские войска систематически используют мотоциклы во время наступательных операций по всей линии фронта в Украине. Оккупанты изменили тактику по двум причинам — из-за нехватки техники и в попытках избежать ударов украинских дронов. Однако Силы обороны Украины сдерживают врага и ломают все его захватнические планы. Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.
По его словам, часто российское командование отправляет плохо обученных солдат в мотоциклетные штурмы, несмотря на большие потери.
«Преимущество такой тактики в том, что можно брать с собой больше боевого комплекта и более тяжелое вооружение. Ведь на себя много не навешаешь, если ты пешком идешь. Гранатомет с собой не потянешь, а на мотоцикле вполне возможно. То есть это достаточно перспективная с точки зрения атакующих действий практика, но Силы обороны Украины к ней тоже готовы», — отметил спикер.
Он добавил, что мотоциклы могут стать самым ходовым транспортом на линии боевого столкновения. Но действия ВСУ не позволяют оккупантам добиться в этом успехов.
«Противник, начав использовать мотоциклы, багги и велосипеды, не может получить какое-то существенное преимущество. И Вооруженные силы Украины используют такую легкую технику. Это позволяет быть более маневренным и менее уязвимым», — сказал Гетьман.