закрыть
20 мая 2025, вторник, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Военный аналитик: Оккупанты изменили тактику по двум причинам

  • 20.05.2025, 15:19
  • 1,310
Военный аналитик: Оккупанты изменили тактику по двум причинам

Российское командование отправляет плохо обученных солдат в мотоциклетные штурмы.

Российские войска систематически используют мотоциклы во время наступательных операций по всей линии фронта в Украине. Оккупанты изменили тактику по двум причинам — из-за нехватки техники и в попытках избежать ударов украинских дронов. Однако Силы обороны Украины сдерживают врага и ломают все его захватнические планы. Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, часто российское командование отправляет плохо обученных солдат в мотоциклетные штурмы, несмотря на большие потери.

«Преимущество такой тактики в том, что можно брать с собой больше боевого комплекта и более тяжелое вооружение. Ведь на себя много не навешаешь, если ты пешком идешь. Гранатомет с собой не потянешь, а на мотоцикле вполне возможно. То есть это достаточно перспективная с точки зрения атакующих действий практика, но Силы обороны Украины к ней тоже готовы», — отметил спикер.

Он добавил, что мотоциклы могут стать самым ходовым транспортом на линии боевого столкновения. Но действия ВСУ не позволяют оккупантам добиться в этом успехов.

«Противник, начав использовать мотоциклы, багги и велосипеды, не может получить какое-то существенное преимущество. И Вооруженные силы Украины используют такую легкую технику. Это позволяет быть более маневренным и менее уязвимым», — сказал Гетьман.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров