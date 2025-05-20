В 17-й пакет санкций ЕС против РФ включен Минский завод колесных тягачей 1 20.05.2025, 15:58

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Завод разрабатывает военную технику России.

ОАО «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ) включено в утвержденный 20 мая Советом ЕС 17-й пакет санкций против России в связи с агрессией в Украине, следует из документа, опубликованного в Официальном журнале Европейского союза.

В обосновании говорится, что «Минский завод колесных тягачей — белорусское военно-промышленное предприятие, разрабатывающее военную технику для Вооруженных сил РФ и поддерживающее обороноспособность России».

«Только в 2024 году общий объем экспорта предприятия составил 306 вагонов военной техники, в основном поставленных российским предприятиям, входящим в военно-промышленный комплекс Российской Федерации. В 2025 году предприятие продолжило экспорт военной техники в Российскую Федерацию», — отмечено в документе.

Таким образом, говорится в обосновании, МЗКТ «оказывает материальную поддержку военно-промышленному комплексу России и правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине».

ОАО «МЗКТ» специализируется на производстве большегрузных колесных транспортных средств высокой проходимости. Предприятие уже находится под санкциями ЕС с декабря 2020 года, принятыми за нарушения прав человека в Беларуси.

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