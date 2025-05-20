С начала года более чем 4,3 тысячи минчан уже отключили электричество
- 20.05.2025, 16:07
В каких случаях так поступают с должниками?
С начала года 4,3 тысячи минчан уже лишились доступа к электроэнергии, сотни жителей столицы остались без воды. Причина — долги за коммуналку. В каких случаях так поступают с должниками, рассказала начальница отдела по взысканию дебиторской задолженности Центра информационных технологий Мингорисполкома Анастасия Гвоздик, сообщают «Минск-Новости».
Должникам сначала напоминают о необходимости оплаты через автодозвон и личными звонками. Если плата за коммуналку не поступила до 25-го числа включительно, то уже с 26-го телефонный номер неплательщика попадает в списки, и телефонный автоинформатор напоминает о необходимости платежа. Звонит ежедневно и на городские, и на мобильные номера.
При неоплате на протяжении двух месяцев поставщики коммунальных услуг имеют право приостановить их оказание.
«Так, за прошедший период 2025 года без света в столице остался 4301 потребитель, и 634 — без воды», — сообщила Гвоздик.
Если коммуналка не оплачивалась три месяца, то оформляются документы, и в работу включаются судебные исполнители. В таком случае будут и дополнительные расходы — придется уплатить не только долг, но и госпошлину, нотариальный тариф, принудительный сбор. Более того, судебный исполнитель может арестовать имущество, банковские счета, машину.
«Если в жилых помещениях, по которым имеется задолженность за ЖКУ, зарегистрированы несовершеннолетние дети, начисляющие организации направляют информацию в районные управления образования, чтобы педагоги проверили, не находятся ли дети в социально опасном положении», — напомнила Гвоздик.
Когда задолженность имеется на протяжении шести месяцев и более, наниматели таких квартир подлежат выселению либо переселению. Даже если жилое помещение находится в частной собственности, за неуплату оно может быть продано с публичных торгов.
«Совсем недавно доля жилого помещения была продана с публичных торгов, — привела пример Гвоздик. — За счет средств, полученных от реализации жилья, в первую очередь погашается задолженность за жилищно-коммунальные услуги».