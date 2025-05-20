В Германии трех человек обвиняют в шпионаже и подготовке диверсий в интересах РФ 1 20.05.2025, 16:09

Их цели включали нефтеперерабатывающий завод в Баварии, склады DHL и многое другое.

В Мюнхене начался судебный процесс над тремя гражданами с двойным гражданством — Германии и России, обвиняемыми в шпионаже в пользу Кремля и подготовке диверсий на критически важных объектах военной и промышленной инфраструктуры, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно обвинению, трое подозреваемых — Дитер С. (предполагаемый организатор), Александр Й. и Алекс Д. — собирали секретную информацию об американском военном полигоне в Графенвере и нефтеперерабатывающем заводе в Баварии. Также они планировали теракты и взрывы на объектах, связанных с поддержкой Украины, с целью ослабить поддержку Украины со стороны Германии.

Дитер С. обвиняется в подготовке поджогов, организации взрывов, съемке военных объектов и членстве в иностранной террористической организации. По версии следствия, он воевал на стороне пророссийских сепаратистов в самопровозглашенной ДНР с 2014 года. Именно тогда он, как утверждается, познакомился с агентом российской разведки, с которым вел переговоры о диверсиях в Германии, начиная с осени 2023 года. С марта 2024 года ему, по данным следствия, стали помогать Александр Й. и Алекс Д.

Двое последних признали отдельные эпизоды обвинения, но отрицают факт сотрудничества с иностранной разведкой. Дитер С. отвергает все выдвинутые против него обвинения.

Процесс проходит на фоне повышенного внимания немецких спецслужб к угрозам со стороны иностранных государств. На прошлой неделе были арестованы трое граждан Украины, подозреваемых в подготовке диверсий в интересах России — речь шла о взрывах на логистических объектах и отправке посылок с взрывчаткой.

По информации немецкой прокуратуры, в последние месяцы в Европе предотвращено несколько подобных атак — в частности, после взрывов посылок на логистических складах DHL в Лейпциге (Германия), Бирмингеме (Великобритания) и Варшаве (Польша).

Процесс в Мюнхене запланирован на конец декабря.

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