Популярная у белорусов авиакомпания увеличит цены на билеты 20.05.2025, 16:17

Этим летом путешественникам придется платить больше за перелеты.

Результаты бюджетной авиакомпании Ryanair значительно ухудшились за последний финансовый год после того, как компания снизила цены на авиабилеты, чтобы повысить спрос. Теперь авиаперевозчик намерен увеличить цены, пишет Delfi со ссылкой на Yahoo Finance.

Авиаперевозчик сообщил о прибыли до налогообложения в размере 1,78 млрд евро за финансовый год, закончившийся 31 марта, по сравнению с 2,13 млрд евро в предыдущем году. Компания снизила цены на авиабилеты в среднем на 7%.

Прибыль после уплаты налогов оказалась на 16% ниже, чем годом ранее, и составила 1,61 млрд евро.

Благодаря снижению цен число пассажиров выросло на 9% по сравнению с прошлым годом и достигло 200,2 млн человек, но в то же время компания заявила, что ожидает роста только на 3% в 2025—2026 годах из-за задержек с поставками Boeing. Недавно компания Ryanair предупредила, что поставки самолетов могут быть отложены из-за подорожания на фоне тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Ryanair также сообщила плохие новости для пассажиров, объявив, что этим летом путешественникам придется платить больше за перелеты, поскольку бюджетная авиакомпания борется с растущими расходами.

Майкл О’Лири, босс Ryanair, заявил, что крупнейшая европейская авиакомпания столкнулась со «счетом за экологические расходы», который будет примерно на 150 млн евро выше, чем в 2024 году, и впервые превысит 1 млрд евро, пишет Yahoo Finance. По его словам, после учета повышения на 100 млн евро сборов за управление воздушным движением и роста спроса на фоне нехватки новых самолетов от Boeing и Airbus, цены, скорее всего, вырастут примерно на 6%.

О’Лири добавил, что ограниченный рост трафика, тем не менее, дает Ryanair «большую возможность» компенсировать 7-процентное падение тарифов в прошлом году, которое вызвало обвал прибыли. Он сказал: «В этом году мы определенно увидим рост цен. Вопрос лишь в том, вернется ли к нам прошлогоднее снижение. Мы думаем, что вернем большую часть, но не все».

Падение чистой прибыли на 16% за год, закончившийся в марте, было отчасти «самовнушением» и результатом борьбы Ryanair с онлайновыми туристическими агентствами (OTA), продающими места по более высоким ценам, что привело к бойкоту ее рейсов, заметил О’Лири. Он также добавил: «Я недооценил последствия. Я считал, что люди, чувствительные к ценам, бронируют отдых, и если они не могут получить его через OTA, то обращаются напрямую в Ryanair».

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