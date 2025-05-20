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Выпущен новый электрокроссовер от Peugeot-Citroen за $15 тысяч

  • 20.05.2025, 16:23
  • 1,288
Выпущен новый электрокроссовер от Peugeot-Citroen за $15 тысяч

Запас хода авто - 520 километров.

На рынок выходит недорогой электромобиль Hedmos 06. Компактный бюджетный кроссовер способен проехать до 520 км без подзарядки.

О новом Hedmos 06 рассказали на сайте CarNewsChina.

Hedmos — новая марка от совместного китайско-французского предприятия Dongfeng-Peugeot-Citroen. Hedmos 06 — дебютная модель бренда, в разработке которой принимали участие специалисты концернов Dongfeng и Stellantis.

Электромобиль Hedmos 06 стоит от 108 800 юаней ($15 000). Платформу для него позаимствовали у кроссовера Dongfeng Aeolus L7. Авто отличается граненым дизайном с выраженным "носом", высокой оконной линией и большим спойлером на крыше. У него тонкие диодные фары и фонари на всю ширину кузова.

Габариты Hedmos 06:

длина — 4670 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1617 мм;

колесная база — 2775 мм.

В салоне установили двухспицевый руль, небольшую цифровую панель приборов и 14,6-дюймовый центральный тачскрин. Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью.

Новый Hedmos 06 получил мотор на 215 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с. Чтобы добиться запаса хода в 520 км, установили батарею на 62,3 кВт∙ч. Быстрая ее зарядка на 30-80% занимает 28 минут.

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