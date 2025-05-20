Российский хоккеист попал в громкий скандал в США
- 20.05.2025, 16:25
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Сотрудникам полиции пришлось применить перцовый баллончик.
Российский хоккеист Александр Алексеев, выступающий в НХЛ за Вашингтон Кэпиталз, попал в громкий скандал в США.
Об этом сообщает ARLnow.
Его арестовали за драку в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел примерно в 3:30 ночи в Вашингтоне рядом с пиццерией.
Алексеев дрался с другим мужчиной. Для того, чтобы прекратить драку, сотрудникам полиции пришлось применить перцовый баллончик. После того, как драка прекратилась, 25-летнему хоккеисту понадобилась помощь медиков.
Игрока Кэпиталз арестовали и доставили в тюрьму округа Арлингтон. Позже Алексеева выпустили на свободу до суда, дата которого пока не известна.