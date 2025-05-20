Российский хоккеист попал в громкий скандал в США 20.05.2025, 16:25

1,886

иллюстративное фото

Сотрудникам полиции пришлось применить перцовый баллончик.

Российский хоккеист Александр Алексеев, выступающий в НХЛ за Вашингтон Кэпиталз, попал в громкий скандал в США.

Об этом сообщает ARLnow.

Его арестовали за драку в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел примерно в 3:30 ночи в Вашингтоне рядом с пиццерией.

Алексеев дрался с другим мужчиной. Для того, чтобы прекратить драку, сотрудникам полиции пришлось применить перцовый баллончик. После того, как драка прекратилась, 25-летнему хоккеисту понадобилась помощь медиков.

Игрока Кэпиталз арестовали и доставили в тюрьму округа Арлингтон. Позже Алексеева выпустили на свободу до суда, дата которого пока не известна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com