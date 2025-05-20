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Российский хоккеист попал в громкий скандал в США

  • 20.05.2025, 16:25
  • 1,886
Российский хоккеист попал в громкий скандал в США
иллюстративное фото

Сотрудникам полиции пришлось применить перцовый баллончик.

Российский хоккеист Александр Алексеев, выступающий в НХЛ за Вашингтон Кэпиталз, попал в громкий скандал в США.

Об этом сообщает ARLnow.

Его арестовали за драку в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел примерно в 3:30 ночи в Вашингтоне рядом с пиццерией.

Алексеев дрался с другим мужчиной. Для того, чтобы прекратить драку, сотрудникам полиции пришлось применить перцовый баллончик. После того, как драка прекратилась, 25-летнему хоккеисту понадобилась помощь медиков.

Игрока Кэпиталз арестовали и доставили в тюрьму округа Арлингтон. Позже Алексеева выпустили на свободу до суда, дата которого пока не известна.

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