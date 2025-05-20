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В Сирии атакована российская военная база

  • 20.05.2025, 16:35
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В Сирии атакована российская военная база

Сообщается о наличии потерь среди российских военных.

В Сирии в очередной раз произошла атака со стороны местных жителей на российскую военную базу Хмеймим. Была перестрелка, в результате чего есть погибшие с обеих сторон.

Об этом сообщил 20 мая «Фокус» со ссылкой на российский телеграм-канал «Военный Осведомитель».

Сообщается, что произошла перестрелка российских военных, находящихся на базе, с «сирийскими боевиками».

«Возле авиабазы Хмеймим произошла перестрелка между российскими военнослужащими и сирийскими боевиками. Сообщается о наличии потерь среди российских военных и об уничтожении нападавших», — говорится в сообщении.

«Осведомитель» пишет, что вероятно, попытку нападения совершили члены радикальных группировок, которые так и не присоединились к новой власти Сирии после захвата власти. Также одним из вариантов нападения на авиабазу, является возможное давление на российские власти новой власти Сирии путем прямых вооруженных атак.

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