В Сирии атакована российская военная база
- 20.05.2025, 16:35
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Сообщается о наличии потерь среди российских военных.
В Сирии в очередной раз произошла атака со стороны местных жителей на российскую военную базу Хмеймим. Была перестрелка, в результате чего есть погибшие с обеих сторон.
Об этом сообщил 20 мая «Фокус» со ссылкой на российский телеграм-канал «Военный Осведомитель».
Сообщается, что произошла перестрелка российских военных, находящихся на базе, с «сирийскими боевиками».
«Возле авиабазы Хмеймим произошла перестрелка между российскими военнослужащими и сирийскими боевиками. Сообщается о наличии потерь среди российских военных и об уничтожении нападавших», — говорится в сообщении.
«Осведомитель» пишет, что вероятно, попытку нападения совершили члены радикальных группировок, которые так и не присоединились к новой власти Сирии после захвата власти. Также одним из вариантов нападения на авиабазу, является возможное давление на российские власти новой власти Сирии путем прямых вооруженных атак.