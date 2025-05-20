В Сирии атакована российская военная база 20.05.2025, 16:35

3,076

Сообщается о наличии потерь среди российских военных.

В Сирии в очередной раз произошла атака со стороны местных жителей на российскую военную базу Хмеймим. Была перестрелка, в результате чего есть погибшие с обеих сторон.

Об этом сообщил 20 мая «Фокус» со ссылкой на российский телеграм-канал «Военный Осведомитель».

Сообщается, что произошла перестрелка российских военных, находящихся на базе, с «сирийскими боевиками».

«Возле авиабазы Хмеймим произошла перестрелка между российскими военнослужащими и сирийскими боевиками. Сообщается о наличии потерь среди российских военных и об уничтожении нападавших», — говорится в сообщении.

«Осведомитель» пишет, что вероятно, попытку нападения совершили члены радикальных группировок, которые так и не присоединились к новой власти Сирии после захвата власти. Также одним из вариантов нападения на авиабазу, является возможное давление на российские власти новой власти Сирии путем прямых вооруженных атак.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com