Кто может не сдавать экзамены в школе 20.05.2025, 16:30

Рассказали в Минобразования.

Выпускные экзамены могут не сдавать в первую очередь победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Об этом сообщила консультант управления общего среднего образования главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Анжела Кудоярова.

Таких учащихся могут освободить от сдачи сразу двух ЦЭ, если они сами этого захотят. Победители третьего этапа — городского и областного — в свою очередь имеют право не сдавать один экзамен.

Напомним, ЦЭ представляет собой сдачу двух испытаний в тестовой форме: предмета на выбор, а также русского или беларусского языка.

«Для этого они должны были за пять дней до завершения регистрации, то есть до 1 апреля (и они это сделали), написать заявление на имя руководителя учреждения образования, в котором обучаются», — пояснила Кудоярова.

Кроме того, по желанию могут быть освобождены от итоговых испытаний выпускники, обучавшиеся на дому по медицинским показаниям. Однако в таком случае они потеряют возможность регистрации на ЦТ и не смогут поступить в текущем году в высшие учебные заведения.

Централизованный экзамен пройдет 26 мая (предмет на выбор) и 29 мая (русский или белoрусский язык).

Выпускные испытания после 9 класса состоятся в период с 2 по 13 июня. Школьники будут сдавать белорусский и русский язык в формате изложения, математику (контрольная работа) и историю Беларуси (устно по билетам).

Как отметили в Минобре, в этом году из 11 классов выпускается более 56 тысяч человек, из 9-х — более 102 тысяч учащихся.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com