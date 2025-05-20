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Один из старейших игроков белорусского рынка упаковки подал заявление на банкротство

  • 20.05.2025, 16:48
Один из старейших игроков белорусского рынка упаковки подал заявление на банкротство

У нее более 746,6 тысяч долга.

Экономический суд Минска в августе рассмотрит дело о банкротстве УП «Мегапак». Эта фирма является правопреемником ООО «Мегапак», которое работало с 1997 года и было одним из лидеров на рынке упаковки. Решение суда об открытии конкурсного производства уже размещено на сайте ЕГРСБ, сообщает Office Life.

УП «Мегапак» само обратилось в суд с заявлением о банкротстве. Как сообщили в суде, учредитель фирмы принял решение о нецелесообразности досудебного оздоровления еще в марте, сразу после того, как ознакомился с годовым балансом.

Финансовая ситуация у компании, которая занималась поставкой и производством упаковочных материалов, в том числе пленки, посуды, контейнеров и пакетов, действительно сложилась трудная. У нее более 746,6 тыс. долга, в том числе почти 94 тыс. по зарплате уволенным работникам.

Из активов у нее — менее 15 тыс. рублей в товарах, примерно 4,8 тыс. основных средств, около 140 тыс. «дебиторки» и еще примерно на 7 тыс., как указано в решении суда, прочего «малоценного имущества».

А еще у фирмы 51 исполнительное производство, по которым от нее требуют почти 182 тыс. рублей. Так что решение суда было очевидным — принятие заявления и назначение конкурсного управляющего. А кредиторам дали еще два месяца, чтобы предъявить претензии к должнику.

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