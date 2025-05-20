закрыть
20 мая 2025, вторник, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка: Россия все больше похожа на геронтократию

  • 20.05.2025, 16:54
Британская разведка: Россия все больше похожа на геронтократию

Таким образом Путин пытается обеспечить собственное политическое выживание.

Возраст большинства руководителей страны-агрессора России превышает среднюю продолжительность жизни мужчин в стране, которая составляет 68 лет, включая 72-летнего Владимира Путина, заявляет министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Военный контракт секретаря Совета безопасности РФ и экс-министра обороны Сергея Шойгу продлили еще на 5 лет – до 2030 года, когда ему исполнится 75 лет, говорится в сообщении. Отмечается, что Шойгу, который является близким соратником Путина, пропустил военный парад ко Дню Победы в Москве 9 мая из-за проблем, связанных с сердцем.

«Российское государство все больше похоже на геронтократию – форму правления, в которой старшие руководители значительно превышают по возрасту большинство взрослого населения. Путин, с большой вероятностью, стремится удерживать на руководящих должностях лично преданных союзников, чтобы обеспечить, как ему кажется, стабильность режима, а также собственное политическое выживание», – отмечает пресс-служба.

Назначение на высокие должности людей старшего возраста, которые долгое время демонстрировали личную преданность диктатору, «похоже, вызывает недовольство и разочарование среди младшего поколения амбициозных потенциальных лидеров», информирует минобороны Великобритании.

Помимо этого, это существенно подрывает эффективность и результативность управленческих решений, которые, вероятно, принимают не самые способные лица, а те, кто уже давно проявил согласие и преданность авторитаризму Путина, а также получает от этого наибольшую выгоду, считают эксперты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров