Британская разведка: Россия все больше похожа на геронтократию
- 20.05.2025, 16:54
Таким образом Путин пытается обеспечить собственное политическое выживание.
Возраст большинства руководителей страны-агрессора России превышает среднюю продолжительность жизни мужчин в стране, которая составляет 68 лет, включая 72-летнего Владимира Путина, заявляет министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Военный контракт секретаря Совета безопасности РФ и экс-министра обороны Сергея Шойгу продлили еще на 5 лет – до 2030 года, когда ему исполнится 75 лет, говорится в сообщении. Отмечается, что Шойгу, который является близким соратником Путина, пропустил военный парад ко Дню Победы в Москве 9 мая из-за проблем, связанных с сердцем.
«Российское государство все больше похоже на геронтократию – форму правления, в которой старшие руководители значительно превышают по возрасту большинство взрослого населения. Путин, с большой вероятностью, стремится удерживать на руководящих должностях лично преданных союзников, чтобы обеспечить, как ему кажется, стабильность режима, а также собственное политическое выживание», – отмечает пресс-служба.
Назначение на высокие должности людей старшего возраста, которые долгое время демонстрировали личную преданность диктатору, «похоже, вызывает недовольство и разочарование среди младшего поколения амбициозных потенциальных лидеров», информирует минобороны Великобритании.
Помимо этого, это существенно подрывает эффективность и результативность управленческих решений, которые, вероятно, принимают не самые способные лица, а те, кто уже давно проявил согласие и преданность авторитаризму Путина, а также получает от этого наибольшую выгоду, считают эксперты.