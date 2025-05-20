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Рейтинги британских консерваторов упали до рекордного минимума

  • 20.05.2025, 17:01
Рейтинги британских консерваторов упали до рекордного минимума

Ультраправые закрепили лидерство.

Британские консерваторы упали на четвертое место по популярности в стране, уступив ультраправым, лейбористам и либеральным демократам. Сейчас партия имеет самые низкие рейтинги за по меньшей мере 24 года, пишет Bloomberg.

Согласно опросу YouGov, только 16% британцев проголосовали бы за консерваторов на всеобщих выборах. Это минимум с 2001 года, с тех пор как YouGov начали проводить опросы общественного мнения.

Либеральные демократы имеют 17% поддержки. В то же время ультраправые из Reform UK закрепили свое лидерство: за них проголосовали бы 29% британцев. Лейбористская партия действующего премьера Кира Стармера занимает второе место с 22%.

Bloomberg указывает, что цифры подчеркивают давление, которое оказывается на лидера консерваторов Кеми Баденох. Ее призывают уйти в отставку после крупного поражения на недавних местных выборах. Партия Найджела Фараджа Reform UK тем временем продолжает набирать популярность.

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