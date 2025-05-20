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Forbes: Роль мужчин в воспитании детей изменилась в современном обществе

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  • 20.05.2025, 17:04
Forbes: Роль мужчин в воспитании детей изменилась в современном обществе

Почему сейчас лучшее время стать отцом?

Эволюция отцовства простирается от суровых традиций прошлого к современному партнерству в воспитании детей, но сейчас для этого созданы наиболее благоприятные условия, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

История отцовства была полна жестоких традиций. В древних Афинах отец решал, признавать ли новорожденного своим ребенком, и мог оставить младенца на погибель, особенно если это была девочка или новорожденный с физическими отклонениями. Такая практика объяснялась отсутствием способов определить отцовство и нежеланием мужчин содержать чужих детей.

Законы и обычаи долгое время защищали интересы мужчин, включая строгие наказания и контроль над женской репродукцией. Историк Августин Седжвик в книге «Отцовство: история любви и власти» («Fatherhood: A History of Love and Power») описывает множество мифов и предрассудков о роли отца — от биологических теорий Аристотеля до религиозных концепций «наследственного греха».

В наше время все меняется благодаря ДНК-тестам, позволяющим точно определить отцовство, и растущему участию мужчин в уходе за детьми. Женщины стали экономически независимее и требуют более справедливого разделения домашних обязанностей.

В благополучных странах сейчас, вероятно, лучшее время быть отцом. Во многих странах работодатели предоставляют оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, а в Европе это зачастую закреплено на законодательном уровне. Американские отцы тратят на детей в три раза больше времени, чем в 1960-е, и эта тенденция сохраняется после пандемии.

Современные отцы более заботливы и эмоционально вовлечены, что положительно влияет на развитие детей. Тем не менее, не все мужчины успевают приспособиться — у отцов с низким уровнем образования вовлеченность в воспитание гораздо меньше, а многие из них живут отдельно от своих детей

Таким образом, современное отцовство — это не только ответственность, но и умение быть веселым и ласковым: для ребенка важно, чтобы отец умел обнимать и быть рядом.

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