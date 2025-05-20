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Китай ударил по финансам Кремля, внезапно снизив импорт ключевого сырья

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  • 20.05.2025, 17:22
  • 4,610
Китай ударил по финансам Кремля, внезапно снизив импорт ключевого сырья

Москва теряет важный источник валютных поступлений.

Для Москвы поступила крайне неприятная новость: Китай (крупнейший торговый партнер России) резко сократил закупки российской нефти и угля, а это удар по самой сердцевине путинской экономики — валютным поступлениям от экспорта энергоносителей, пишет dialog.ua со ссылкой на Reuters.

Согласно данным китайской таможни, в апреле 2025 года объемы закупок российской нефти и угля обвалились почти на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Китай приобрел у России лишь 8,07 млн тонн нефти и 7,4 млн тонн угля. Это ощутимый провал для российской экспортной модели, которая критически зависит от энергетических поставок в Поднебесную после разрыва с Западом.

Для Кремля, который сделал ставку на «поворот на Восток», такие цифры звучат как тревожный сигнал: даже лояльный Пекин теряет интерес к российскому сырью.

Китай сокращает покупки, а Россия сыпется

Особенно болезненно падение спроса сказывается на угольной отрасли. Потеряв европейский рынок, российские угольные компании оказались зависимыми от поставок в Азию. Но и здесь начались проблемы: в 2024 году Китай ввел пошлины на российский уголь, а теперь и вовсе снизил объемы закупок.

В результате, по данным Минэнерго РФ, половина российских угледобывающих предприятий стала убыточной, а около 9% находятся в предбанкротном состоянии. Дыру в бюджете угольного Кузбасса теперь вынуждены затыкать кредитами от Сбера и ВТБ. Символ эпохи, регион, некогда гордившийся богатством, теперь балансирует на грани фискального коллапса.

И нефть Пекину больше не нужна?

Еще один тревожный сигнал — падение китайского импорта российской нефти. Несмотря на снижение цен (в апреле в среднем $55,64 за баррель), Пекин купил на 12,9% меньше, чем год назад, и на 5,8% меньше, чем в марте. И это при том, что общий китайский импорт нефти вырос на 7,5% просто за счет других стран, а не России.

На фоне угрозы со стороны Конгресса США ввести 500%-е пошлины против стран, закупающих российскую нефть, китайские трейдеры, похоже, решили перестраховаться. Официальных комментариев не поступало, но цифры говорят сами за себя.

Закулисье дипломатии: давление на Москву растет

Хотя Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным не поддержал усиление санкций, в Сенате США готов законопроект о новых жестких мерах против стран, сотрудничающих с Кремлем в нефтяной сфере. И, судя по всему, китайские импортеры внимательно следят за этим процессом. Снижение закупок может быть сигналом не только экономического прагматизма, но и осторожности: Пекин не хочет оказаться в эпицентре санкционной войны.

Для Москвы это плохой знак

Энергоэкспорт был и остается главным источником поступления валюты в российский бюджет, а сокращение заказов со стороны крупнейшего покупателя, Китая, прямо бьет по финансовой устойчивости режима. Ни скидки, ни господдержка, ни железнодорожные преференции не в силах компенсировать простой факт: спрос падает —деньги утекают.

Молчаливое охлаждение интереса со стороны Китая не просто временная корректировка, а тревожный звоночек для всей модели «сырьевого суверенитета», которой гордится Москва.

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