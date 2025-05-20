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«Пожалел пассажиров, но, оказалось, зря»

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  • 20.05.2025, 17:26
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«Пожалел пассажиров, но, оказалось, зря»

Водитель автобуса попал в непростую ситуацию.

Это был обычный рейс из областного центра в столицу. Автобус по пути в одном из райцентров должен был подобрать пару пассажиров. Они забронировали билеты заранее и выбрали оплату наличными. В итоге все повернулось не лучшим образом.

«Зашла пара — молодые мужчина и женщина. Он сразу же спросил про оплату картой. Говорит, что забыл снять заранее, а банкоматов в районе автостанции нет», — рассказывает «Онлайнеру» водитель.

Ситуация перевозчика не удивила. В небольших населенных пунктах такое случается. Банкоматов не так много, не все люди носят с собой наличные.

«Риторический, конечно, вопрос: почему они не приобрели билеты онлайн заранее? Но тогда я об этом не задумался. Мужчина предложил перевести деньги мне на личную карточку, чтобы я заплатил за их билет. Но мне же кассу сдавать после рейса, зачем все эти «движения»?» — продолжает водитель.

Выход нашелся. Водитель пошел людям навстречу и пробил билеты (да, без денег, да, нарушил) под честное слово, что в Минске пассажиры снимут необходимую сумму с карточки и рассчитаются.

Но в этот раз все пошло не по плану. По приезду мужчина отправил свою спутницу якобы в банкомат, а сам пообещал подождать рядом с автобусом. Но как только водитель отвлекся на багаж, пассажир поспешил скрыться.

«Забавно то, что у меня остался номер телефона, по которому они подтверждали бронирование. Я позвонил, призвал к совести. Мужчина сначала обещал перевести деньги на карту, но потом вовсе перестал выходить на связь», — делится водитель. За билеты горе-пассажиров он заплатил из своего кармана. Сейчас думает над обращением в милицию.

Если поступать по правилам, то нужно было просто отказать пассажирам в поездке. Ведь билет они обязаны приобрести до отправления автобуса.

«Но я всегда стараюсь помогать людям. Ведь в жизни случается разное и надо оставаться человеком. А в этом случае им пришлось бы очень долго ждать следующий рейс», — подчеркивает водитель.

Впрочем, он согласен, что за 70 рублей получил весомый жизненный урок. И теперь десять раз подумает, стоит ли выручать незнакомого человека.

Выводов здесь может быть несколько. Пассажиры должны понять, что водитель не идет навстречу в плане «бесплатной» поездки или отложенной оплаты не потому, что не хочет, а лишь потому, что в случае любого ЧП именно ему придется отвечать за все. А понятия «поступил по-человечески» в нормативных документах нет. Почти всегда можно купить билет онлайн заранее.

Перевозчикам же советуют задуматься над тем, как избежать таких проблем и при этом не потерять пассажиров и не испортить репутацию. Конечно, лучшим вариантом будет повсеместный переход на онлайн-оплату, но пока до этого далеко. Зато установить терминал для приема платежей через карты в автобусе можно без проблем. Как рассказывают те, кто попробовал, терминалы больше всего востребованы именно в таких небольших населенных пунктах.

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