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Когда при въезде в ЕС белорусам перестанут ставить штампы в паспорта?

  • 20.05.2025, 17:42
  • 1,616
Когда при въезде в ЕС белорусам перестанут ставить штампы в паспорта?

Введен переходный период.

Совет ЕС ввел 6-месячный переходный период введения системы Entry Exit System (EES), которая позволит не штамповать паспорта при въезде в союз. Прежде ее старт многократно откладывался, пишет Most.

Что такое EES

EES — это автоматизированная система регистрации граждан государств, не входящих в Евросоюз и прибывающих по краткосрочным визам. Она предполагает, что такие путешественники, въезжая в ЕС, будут сканировать паспорт в терминале самообслуживания. Он будет запрашивать также скан лица и отпечатки пальцев. Информация будет храниться в течение трех лет.

Это позволит всем странам ЕС в автоматическом режиме контролировать легальность пребывания иностранцев на территории стран-членов.

EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии. Также система будет работать и в четырех странах, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

О внедрении EES участники ЕС договорились еще в 2017 году. С тех пор ее старт постоянно откладывался из-за неготовности некоторых стран. В последний раз она должна была заработать 10 ноября 2024 года, но этого не произошло.

Когда заработает система

Это неизвестно.

«Новые правила позволяют тем, кто хочет вводить EES поэтапно в течение 180 дней, сделать это, одновременно предоставляя другим возможность начать полноценную работу системы с первого дня. Регламент не устанавливает дату начала поэтапного развертывания системы — для этого потребуется отдельное решение Европейской комиссии», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Когда дата будет определена и настанет, страны будут стремиться к тому, чтобы после первого месяца работы через систему регистрировалось минимум 10% пересечений границы, а после первых трех месяцев — 35%. В первые 60 дней допускается использовать систему без биометрических функций.

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