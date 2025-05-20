Нанесен сокрушительный удар по «теневому флоту» РФ

Нанесен сокрушительный удар по «теневому флоту» РФ2
- 20.05.2025, 17:51
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Сотни судов и их покровители теперь под санкциями.
Европейский союз и Великобритания во вторник объявили о новых санкциях в отношении России, направленных против так называемого «теневого флота» — судов, которые используются для незаконной транспортировки российской нефти и газа в обход западных ограничений, введенных из-за войны в Украине, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).
ЕС внес в санкционный список 189 таких судов, обвинив их в нарушении нефтяного эмбарго. Помимо этого, были введены замораживания активов и запреты на въезд для ряда российских чиновников и компаний, в том числе иностранных организаций, способствующих функционированию флота. Всего под санкции Евросоюза теперь подпадает около 350 судов, связанных с «теневыми» поставками энергоносителей и, по данным украинских властей, также с вывозом украденного зерна с оккупированных территорий.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что «Путин лишь имитирует стремление к миру, в то время как Европа готовит новые меры давления», подчеркнув, что ответственность понесут не только власти РФ, но и все, кто способствует их действиям.
По оценкам аналитиков и экспертов, таких как агентство S&P Global и Институт экономики Киева, «теневой флот» включает более 400–500 устаревших судов с неустановленным правом собственности и сомнительным уровнем безопасности.
Некоторые из этих судов подозреваются в участии в повреждении подводной инфраструктуры: в декабре прошлого года финская полиция задержала танкер Eagle S по подозрению в повреждении энергетического кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.
ЕС также наложил санкции на компании, включая страховые организации, из ОАЭ, Турции и Гонконга, которые, как утверждается, обеспечивают деятельность «теневого флота».
Одновременно с этим Великобритания объявила о введении около 100 новых санкций, включая ограничения в отношении 18 российских судов. Под удар попали также предприятия, поддерживающие военную промышленность РФ, финансовые структуры и поставщики компонентов для ракет «Искандер», которые используются для нанесения ударов по гражданским объектам в Украине.
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми подчеркнул, что «новые атаки Путина показывают его настоящую суть — агрессора», и вновь призвал к немедленному и полному прекращению огня для начала переговоров о «справедливом и устойчивом мире».
С момента начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года Европейский союз уже ввел санкции примерно против 2400 физических и юридических лиц — от банков и государственных органов до предприятий оборонного комплекса.