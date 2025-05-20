Belavia будет летать в новый город

Belavia будет летать в новый город1
- 20.05.2025, 18:10
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Билеты уже в продаже.
Belavia начнет выполнять рейсы в малоизвестный город недалеко от Каспийского моря.
Информация о рейсах появилась на онлайн-табло Национального аэропорта Минск и в системе бронирования билетов перевозчика, заметил Blizko.by.
Речь идет про туркменский город Балканабат. Это временная замена привычного маршрута в Туркменбаши, куда белорусская авиакомпания летала ранее.
Ближайший рейс состоится 20 мая. Вылет из столицы Беларуси будет в 23:50, прибытие Балканабат – в 06:05 (по местному времени). Обратный рейс ожидается 21 мая – в 06:55, прилет в Минск – в 09:15.
Время в пути составит 4 часа 20 минут. Стоимость билетов начинается от Br874 (около 258 евро) в одну сторону.
Причины изменения маршрута
Перенаправление рейсов в Балканабат связано с реконструкцией аэропорта Туркменбаши, который закрылся на ремонт.
Работы проводятся в рамках подготовки к Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Форум запланирован на 5-8 августа в курортной зоне Аваза (пригород Туркменбаши). Ожидается, что после завершения ремонта Belavia вернется к прежнему маршруту.
Отметим, Балканабат (бывший Небит-Даг) – город с населением около 140 тыс. человек, расположенный в 155 км от Туркменбаши.
Его новый международный аэропорт открылся всего две недели назад – 2 мая 2025 года. Пропускная способность пассажирского терминала – 100 человек в час. Отсюда можно улететь внутренними авиалиниями в Ашхабад, Туркменабат, Дашогуз и Мары.