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Украина призвала ЕС снизить предельную цену на российскую нефть до $30 за баррель

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  • 20.05.2025, 18:12
Украина призвала ЕС снизить предельную цену на российскую нефть до $30 за баррель

Глава МИД Украины попросил ужесточить экономическое давление на Кремль.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Европейский союз ужесточить экономическое давление на Россию, в частности — снизить предельную цену на российскую нефть до $30 за баррель. Об этом он заявил в Брюсселе перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС, сообщает УНИАН. «Евросоюзу следует выйти за пределы 17-го пакета санкций против России. Предельная цена на российскую нефть должна составлять 30 долларов», — подчеркнул Сибига.

По его словам, дальнейшее ужесточение ограничений необходимо, поскольку Владимир Путин продолжает войну и показывает, что прекращать ее не собирается. «Европе необходима полная дипломатическая мобилизация, чтобы сдержать российскую агрессию и восстановить мир на континенте. Украина не является препятствием на пути к завершению войны», — добавил он.

С инициативой пересмотра действующего нефтяного потолка ранее выступил и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он сообщил, что на предстоящей встрече министров финансов стран «Большой семерки» (G7) намерен официально внести предложение о снижении предельной цены на российскую нефть, которая сейчас установлена на уровне $60 за баррель. Хотя точные параметры Домбровскис не назвал, собеседники Reuters, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Европейская комиссия обсуждает план понижения ценового потолка до $50 за баррель.

20 мая Совет ЕС официально утвердил 17-й пакет антироссийских санкций. В числе новых мер — ограничения против почти 200 российских танкеров, входящих в так называемый «теневой флот». Санкции затронули и ряд российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаз», страховую компанию ВСК, а также «Центр комплексных беспилотных решений», который занимается разработкой военных дронов.

В Евросоюзе уже анонсировали 18-й пакет санкций против России. Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он будет включать меры против газопроводов «Северный поток», а также снижение предельной цены на российскую нефть. «Путин не хочет мира, поэтому мы обязаны усиливать давление», — заявила она.

Параллельно с Евросоюзом ужесточила свои санкции и Великобритания. Согласно сообщению британского правительства, под ограничения попали: Агентство по страхованию вкладов (АСВ); Санкт-Петербургская валютная биржа; компания «А7», созданная при участии банка ПСБ для обеспечения расчетов во внешнеэкономической деятельности; дистрибутор электронных компонентов «МТ-Системс»; НКО «Петербургский расчетный центр». Также Лондон ввел санкции против ряда регистраторов и депозитариев, включая «Сургутинвестнефть», «ВТБ Регистратор», «ВТБ Специализированный депозитарий» и «Р.О.С.Т.». Кроме того, в список попали 18 судов российского «теневого флота».

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