Инфляция в Беларуси набирает обороты 20.05.2025, 18:20

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Регулирование цен еще больше ее разогнало.

Инфляция в Беларуси набирает обороты. Причем она начала разгоняться еще до того, как власти отменили госрегулирование цен на некоторые товары. А после этого решения еще больше стала набирать обороты. При этом есть высокая вероятность того, что цены и дальше будут активно расти, пишет «Зеркало».

Как регулирование повлияло на инфляцию

Осенью 2022 года власти резко закрутили гайки — ввели нашумевшее 713-е постановление. С тех пор цены можно было переписывать только по согласованию с чиновниками и не выше установленного потолка. Бизнесу пришлось чуть ли не заморозить прайсы. Это положительно сказалось на статистических данных. Если в сентябре 2022-го рост потребительских цен был 17,4%, то к концу того года замедлился до 12,8%. Как признавали в МАРТ, без этой меры годовая инфляция составила бы 20%.

Через год показатель на бумаге оказался еще более успешным — 5,8% в годовом выражении, а по итогам 2024-го — 5,2%.

Какова ситуация с ценами в этом году и почему большая вероятность, что они продолжат расти

Инфляция в 2025-м заметно ускорилась. Так, в январе она была 5,2% в годовом выражении, а в месячном — 0,7%. В апреле первый показатель ускорился до 6,5%, второй — 1%.

Ускорение инфляции происходит несмотря на то, что регулирование все еще работает, пусть и не в тех же жестких формах, как оно вводилось изначально. Между тем, по мнению экономистов, в начале этого года без действия нашумевшего 713-го постановления показатель был бы около 10%.

Однако уже с начала 2025-го эффект «уникальной операции», о которой ранее говорил Александр Лукашенко, сошел на нет. Постепенно цены начали снова расти, причем еще до того, как чиновники немного ослабили хватку в середине апреля. Тем не менее показатель все еще ниже, чем он мог бы быть без искусственного сдерживания.

По оценкам экономиста Анатолия Харитончика, по итогам этого года инфляция может ускориться до 7% годовых. А в 2026-м она пробьет планку в 9−11%. Это если регулирование не отменят полностью. Если же власти продолжат сокращать давление на цены, то она может ускориться до 10% уже в 2025-м. То есть в этом случае она вернется к своему настоящему уровню.

Выходит, что ускорение инфляции неизбежно. Дело в том, что административное регулирование лишь сдерживает и маскирует реальный рост цен. Но оно не способно повлиять на сами причины этого процесса. Во-первых, импорт постоянно растет в стоимости. Многие товары в Беларусь поступают из-за границы — и курс, и логистика становятся более дорогими. Во-вторых, увеличиваются и затраты производителей и торговли. Длительное ограничение в ценообразовании грозит довести компании до убытков, а в отдельных случаях и до банкротств. К тому же в этом году проявился еще один побочный эффект этой меры — начались перебои с одним из самых значимых для беларусов продуктов.

В этой ситуации весьма высока вероятность того, что чиновники продолжат постепенно ослаблять тиски в регулировании цен. Для покупателей это будет означать, что постепенно цены в магазинах будут приближаться к своему настоящему уровню, который заметно выше того, что мы видим сейчас.

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