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В Новополоцке дети самоорганизовались, чтобы помочь упавшему мужчине подняться

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  • 20.05.2025, 18:26
  • 1,240
В Новополоцке дети самоорганизовались, чтобы помочь упавшему мужчине подняться

Ребята своей добротой покорили соцсети.

В Новополоцке дети самоорганизовались, чтобы помочь упавшему пожилому мужчине подняться.

Дело было возле одной из новополоцких церквей. Мужчина поднимался по лестнице, упал и не смог подняться сам. Это заметили местные ребята.

На видео, которое собрало уже почти 600 тысяч просмотров в тиктоке, видно, как к мужчине подошел мальчик. Самостоятельно поднять взрослого он не мог. Поэтому организовал ребят постарше. Общими усилиями дети смогли помочь мужчине подняться на ноги и довели его до дверей храма.

Ролик собрал больше 3500 комментариев. В основном, восторженных. Зрители восхищаются ребятами, пишут, что еще ничего не потеряно. А кто-то отметил, что «молодежь душевнее и добрее нас».

@2gorodaby Новополоцк. 17 мая 2025. Без комментариев. #полоцк #новополоцк #беларусь #витебск ♬ оригинальный звук - 🇰🇿 Alibek ☘️

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