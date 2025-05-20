В Новополоцке дети самоорганизовались, чтобы помочь упавшему мужчине подняться 1 20.05.2025, 18:26

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Ребята своей добротой покорили соцсети.

В Новополоцке дети самоорганизовались, чтобы помочь упавшему пожилому мужчине подняться.

Дело было возле одной из новополоцких церквей. Мужчина поднимался по лестнице, упал и не смог подняться сам. Это заметили местные ребята.

На видео, которое собрало уже почти 600 тысяч просмотров в тиктоке, видно, как к мужчине подошел мальчик. Самостоятельно поднять взрослого он не мог. Поэтому организовал ребят постарше. Общими усилиями дети смогли помочь мужчине подняться на ноги и довели его до дверей храма.

Ролик собрал больше 3500 комментариев. В основном, восторженных. Зрители восхищаются ребятами, пишут, что еще ничего не потеряно. А кто-то отметил, что «молодежь душевнее и добрее нас».

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