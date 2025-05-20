Почти 60% американцев считают, что Трамп недостаточно жесткий с Путиным 3 20.05.2025, 18:28

Опрос.

Большинство американских избирателей хотели бы, чтобы администрация Дональда Трампа была более жесткой в отношении России.

Таковы результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll.

59% опрошенных считают, что Трамп был недостаточно жестким в отношениях с главой Кремля Владимиром Путиным и россиянами.

66% избирателей считают, что Путин играет в игры и заводит США и Запад в тупик, тогда как 62% избирателей верят, что президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет закончить войну.

Впрочем, американцы в зависимости от политических предпочтений разделились в отношении того, удовлетворены ли они переговорами Трампа между Украиной и Россией: 79% республиканцев удовлетворены, а 76% демократов и 55% независимых не удовлетворены.

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