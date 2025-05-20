Ученые: Женщины получают больше пользы от спорта, чем мужчины
- 20.05.2025, 18:45
Кардиологи провели интересное исследование.
Женщины могут значительно снизить риск преждевременной смерти, затрачивая на спорт меньше времени, чем мужчины. К такому выводу пришли ученые из Института сердца Смидта в США по итогам масштабного 20-летнего исследования, опубликованного в 2024 году в Journal of the American College of Cardiology.
В анализ были включены данные более 412 тысяч взрослых американцев в возрасте от 27 до 61 года, из которых 55% составили женщины.
Выяснилось, что женщины, регулярно занимающиеся спортом, снижали риск смерти на 24% по сравнению с неактивными сверстницами. У мужчин этот показатель оказался ниже — 15%. Разница еще заметнее в случае смертности от сердечно-сосудистых заболеваний: снижение риска составило 36% у женщин и лишь 14% у мужчин.
«Прелесть этого исследования в том, что оно показывает: женщины могут извлечь больше пользы из каждой минуты умеренной или интенсивной активности, чем мужчины», — заявила соавтор исследования доктор Марта Гулати.
Максимальный эффект для мужчин фиксировался при 300 минутах активности в неделю. Женщины достигали сопоставимого результата уже при 140 минутах. При этом женщины продолжали получать дополнительные выгоды вплоть до порога в 300 минут еженедельной нагрузки.
Силовые тренировки также оказались более полезны женщинам: снижение общего риска смерти у них составило 19%, тогда как у мужчин — 11%. Особенно выражено это различие в случае сердечно-сосудистых заболеваний: минус 30% у женщин против 11% у мужчин.
Кардиологи подчеркивают: данные основаны на самоотчетах, не учитывающих физическую активность вне свободного времени и возможные изменения со временем. Однако результаты подтверждаются и более ранними метаанализами, согласно которым физические упражнения оказывают более выраженное защитное действие у женщин.
«Надеюсь, это исследование вдохновит больше женщин делать хотя бы немного физической активности ради своего здоровья», — отметила доктор Кристина Альберт, заведующая отделением кардиологии.