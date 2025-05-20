«Перелом должен зажить за 14 дней?» 4 20.05.2025, 19:02

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Белоруска пожаловалась на очень короткий больничный по уходу за ребенком.

Врач наложил на месяц гипс сломавшей ногу девочке, а маме, ухаживающей за дочерью, государство оплатит только 14 дней больничного. Об этом женщина рассказала в TikTok, заметило BGMedia.

«Никогда не думала, что окажусь среди тех, кто жалуется. Но вот я здесь», — с этих слов начинается видео белоруски, которое собрало тысячи просмотров и десятки комментариев в TikTok.

В видео женщина рассказывает: ее девятилетняя дочь сломала ногу. Врачи наложили гипс и назначили покой минимум на 30 дней. Однако оплачиваемый больничный родителю — всего 14 дней. После этого — или на работу, или за свой счет.

Закон, действительно, не нарушен. Согласно беларусcкому законодательству, родителю полагается оплачиваемый больничный для ухода за больным ребенком до 14 дней. В особых случаях — до 30, но только по медицинским показаниям и только при определенных заболеваниях.

Вот только перелом ноги с гипсом на месяц в эти случаи не входит.

«У меня нет претензий к врачам — они действуют строго по закону. Но у меня вопрос к законодателям. Почему 14 дней? У нас что, нанотехнологии? Сломанная нога заживает за две недели?» — говорит героиня видео.

Согласно Инструкции о порядке выдачи листков нетрудоспособности, утвержденной Минздравом, максимальный срок больничного для ухода за ребенком — 14 календарных дней. Исключения возможны, но зависят от диагноза и возраста ребенка.

Если ребенку больше семи лет — получить продление больничного сложно. А если ребенок школьного возраста и речь идет не о вирусном заболевании, а, например, о переломе, то «по закону» родитель уже через две недели должен выйти на работу. Даже если ребенок все это время в гипсе и передвигается с трудом.

Получить неоплачиваемый отпуск можно. Но тогда семья остается без части дохода.

«Уходила на работу со слезами»

Под видео белоруски в TikTok появилось больше сотни комментариев. Оказалось, что проблема далеко не единичная.

«У нас был компрессионный перелом позвоночника в 4 года. 14 дней дали. Дальше — крутись как хочешь. Бред полный».

«Была в похожей ситуации. После больничного — отпуск, потом муж взял. А если нет мужа? А если нет отпуска?»

«Меня с трехлетним ребенком положили в больницу и не кормили. Мама, по логике, должна голодать?»

«Врачи только руками разводят. Все по закону. Но закон какой-то странный…»

Есть и те, кто говорит: девятилетний ребенок может остаться дома один. Но большинство не согласны.

«А если поскользнется? А если упадет? Тогда кто будет виноват?».

«У меня был второклассник с переломом бедра. Писял в утку, еда на столе. Уходила на работу со слезами».

По словам некоторых пользователей, действующее законодательство действительно не предусматривает гибких условий по уходу за ребенком с травмами, если тот не дошкольного возраста и не имеет сложных хронических заболеваний:

«Бывает, что врачи идут навстречу и продлевают больничный, указывая осложнения. Но это скорее исключение из правил, чем система. В целом, нормативы жестко ограничивают такие случаи».

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