«Перелом должен зажить за 14 дней?»4
- 20.05.2025, 19:02
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Белоруска пожаловалась на очень короткий больничный по уходу за ребенком.
Врач наложил на месяц гипс сломавшей ногу девочке, а маме, ухаживающей за дочерью, государство оплатит только 14 дней больничного. Об этом женщина рассказала в TikTok, заметило BGMedia.
«Никогда не думала, что окажусь среди тех, кто жалуется. Но вот я здесь», — с этих слов начинается видео белоруски, которое собрало тысячи просмотров и десятки комментариев в TikTok.
В видео женщина рассказывает: ее девятилетняя дочь сломала ногу. Врачи наложили гипс и назначили покой минимум на 30 дней. Однако оплачиваемый больничный родителю — всего 14 дней. После этого — или на работу, или за свой счет.
Закон, действительно, не нарушен. Согласно беларусcкому законодательству, родителю полагается оплачиваемый больничный для ухода за больным ребенком до 14 дней. В особых случаях — до 30, но только по медицинским показаниям и только при определенных заболеваниях.
@ninaricci_80 Спустя 14 дней, листок не трудоспособности по причине ухода за ребёнком с переломом ноги -закроют! Могут выдать неоплачиваемую справку. #минзрав #беларусь🇧🇾 #минтруда #кактакоеможетбыть #переломнеперелом #заславль🇧🇾беларусь #заславль #минсксейчас #минскаяобласть #больничныйлист #неоплачиваемаясправка #странадляжизни #неповерите #белорусскиенанотехнологии #семьяиматеринство #заботаонароде ♬ оригинальный звук - ninaricci80
Вот только перелом ноги с гипсом на месяц в эти случаи не входит.
«У меня нет претензий к врачам — они действуют строго по закону. Но у меня вопрос к законодателям. Почему 14 дней? У нас что, нанотехнологии? Сломанная нога заживает за две недели?» — говорит героиня видео.
Согласно Инструкции о порядке выдачи листков нетрудоспособности, утвержденной Минздравом, максимальный срок больничного для ухода за ребенком — 14 календарных дней. Исключения возможны, но зависят от диагноза и возраста ребенка.
Если ребенку больше семи лет — получить продление больничного сложно. А если ребенок школьного возраста и речь идет не о вирусном заболевании, а, например, о переломе, то «по закону» родитель уже через две недели должен выйти на работу. Даже если ребенок все это время в гипсе и передвигается с трудом.
Получить неоплачиваемый отпуск можно. Но тогда семья остается без части дохода.
«Уходила на работу со слезами»
Под видео белоруски в TikTok появилось больше сотни комментариев. Оказалось, что проблема далеко не единичная.
«У нас был компрессионный перелом позвоночника в 4 года. 14 дней дали. Дальше — крутись как хочешь. Бред полный».
«Была в похожей ситуации. После больничного — отпуск, потом муж взял. А если нет мужа? А если нет отпуска?»
«Меня с трехлетним ребенком положили в больницу и не кормили. Мама, по логике, должна голодать?»
«Врачи только руками разводят. Все по закону. Но закон какой-то странный…»
Есть и те, кто говорит: девятилетний ребенок может остаться дома один. Но большинство не согласны.
«А если поскользнется? А если упадет? Тогда кто будет виноват?».
«У меня был второклассник с переломом бедра. Писял в утку, еда на столе. Уходила на работу со слезами».
По словам некоторых пользователей, действующее законодательство действительно не предусматривает гибких условий по уходу за ребенком с травмами, если тот не дошкольного возраста и не имеет сложных хронических заболеваний:
«Бывает, что врачи идут навстречу и продлевают больничный, указывая осложнения. Но это скорее исключение из правил, чем система. В целом, нормативы жестко ограничивают такие случаи».