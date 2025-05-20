Жировичский монастырь отмечает 505-летний юбилей, поражая историей и чудесами 1 20.05.2025, 19:27

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Что известно про чудеса исцеления, уникальную икону и историю обители.

Свято-Успенский Жировичский монастырь — мужской ставропигиальный монастырь Белорусской православной церкви. Он расположен в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. Районный центр — древний Слоним — находится всего лишь в 10 км. До Минска - 200 км, а до Гродно - 140 км.

Это один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков.

Настоятель монастыря — патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин, а наместник — архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, он же — ректор Минской духовной семинарии, которая находится на территории обители.

В монастыре подвизаются 33 человека монашествующей братии: от послушников до епископа. Монахи живут в братском корпусе. А для паломников есть две гостиницы, где гости могут переночевать в комфортных условиях.

В комплекс монастыря входят пять храмов: Успенский собор, а также Явленская, Крестовоздвиженская, Георгиевская и Никольская церкви. Прибывающие в монастырь могут посетить три святых источника. Один из них находится непосредственно в обители, под Свято-Успенским собором.

Так называемый Ближний источник располагается по дороге на Ивацевичи. Он был освящен в 2006 году. Здесь две купальни: мужская и женская. А к источнику Божией матери, который освятили около 200 лет, можно пройти по центральной улице поселка. Он находится в живописном уголке, среди высоких деревьев. Здесь же обустроена купальня.

В юбилей обители КП рассказывает о десяти фактах об этом удивительном месте.

Монастырь возник на этом месте после чудесного явления иконы Пресвятой Богородицы, которая сегодня входит в сотню самых почитаемых святынь православного мира. О ней мы расскажем чуть ниже. А сейчас непосредственно об истории монастыря.

Эти земли в конце ХV века принадлежали надворный маршалку Великого княжества Литовского Александру Юрьевичу Солтану, который построил в Жировичах на месте явления иконы церковь. Постепенно весть об иконе распространилась по окрестностям и привлекла множество верующих.

Пожар 1520 года уничтожил деревянный храм, но еще большая беда была в том, что в огне пропала чудотворная икона. Однако, через некоторое время дети недалеко от сгоревшего храма увидели на огромном камне Божию Матерь. В ее руках была утерянная икона. Они рассказали о видении родителям. Когда те пришли на это место вместе со священником, то увидели образ Богоматери нисколько не пострадавший от пожара. Это было второе явление Жировичской чудотворной иконы Божией Матери.

На месте сгоревшего храма в 1555 году Иван Александрович Солтан построил новую каменную церковь, где и хранилась святыня. Позже здесь возник православный мужской монастырь.

Обитель находилась в эпицентре войн и не раз разорялась

Строительство Успенского собора началось в 1629 году, а современный вид он обрел во второй половине XIX века. В начале XVII века Жировичи отошли к униатской церкви. Этот период монастыря продлится более 200 лет. Но еще в 1655 году, во время войны Московского царства с Речью Посполитой, монастырь был разорен и сожжен. Но, как это ни раз было и будет, обитель возродилась.

Около 1672 года на месте второго обретения Жировичской иконы была построена Явленская церковь. В алтарь под ее престолом заложен камень, на котором дети увидели Пресвятую Богородицу.

После чумы в монастыре остался один иеромонах

Беларусь постоянно находилась в эпицентре различных войн и в очередной раз монастырь был разорен во время Северной войны. Но беда не приходит одна. В 1710 году по этим местам пронеслась чума, выкосившая огромное количество населения. Рассказывают, что в монастыре выжил только один иеромонах.

И после этой беды монастырь возродился, а для насельников построили братский корпус. После раздела в конце XVIII века Речи Посполитой, Жировичи вошли в состав Российской империи и в 1839 году монастырь стал снова православным.

Во время Первой мировой войны в 1915 году святыни были эвакуированы в глубь России, а сама Жировичская икона была перевезена в Москву. Церковная жизнь здесь снова возродилась в 1918 году. По преданию, икону привезли обратно из России в банке с вареньем.

После заключения Рижского мирного договора с марта 1921 года Жировичский монастырь находился на территории Польши. С 1941-го начался период немецко-фашистской оккупации. А после освобождения Беларуси часть зданий обители занял сельскохозяйственный техникум. В 1945 году при монастыре были открыты богословско-пастырские курсы, которые в 1947 году были преобразованы в Минскую духовную семинарию.

В годы атеизма монастырь устоял. В 1960 году в Жировичи прибыло около 70 насельниц закрытых Гродненского и Полоцкого женских монастырей. С 1992 года в связи с возрождением на территории Гродненской области самостоятельных епархий Жировичский монастырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно Патриаршему Экзарху всея Беларуси.

Икону короновал папа римский

Ежегодно поклониться иконе Божией Матери приезжают тысячи верующих. Это единственная в мире нерукотворная каменная икона и самый маленький образ Богородицы - 5,6 на 4,4 см.

В 1470 году дети-пастушки увидели среди ветвей дикой груши необычно яркий свет, как оказалось, от маленькой иконы. Они отнесли ее хозяину усадьбы - Александру Солтану. Тот спрятал ее в ларец, а когда вечером того же дня решил показать икону гостям, то, к своему удивлению, обнаружил ее исчезновение. Спустя несколько дней дети снова увидели икону на той же груше. Впечатленный, Солтан дал обет построить на этом месте храм.

На месте первого явления иконы возвышается Успенский собор, а его алтарь находится там, где росла та самая груша.

Иконе поклонялись верующие разных конфессий, а в ХVII веке канцелярия папы римского приняла решение короновать образ. На нее надели папские короны. Их, при финансировании Радзивиллов, изготовили в Риме, а освятил папа Бенедикт ХIII. Это было уникальное явление в жизни Великого княжества Литовского.

«Умершая внезапно поднялась из гроба»

Церковь собрала тысячи свидетельств верующих, которые рассказывают о чудесном исцелении, даруемом иконой. Записи эти начинаются с ХVI века. Первое - о воскрешении умершей.

Историю об этом можно прочитать на сайте монастыря в разделе «Чудеса»:

«Девица Ирина Войнянка, единственная дочь благородных и богатых родителей, в цвете лет была одержима смертельным недугом. Призванные врачи не оказали помощи. Больная обратилась в полном убеждении веры со слезною молитвою к Божией Матери Жировицкой. И вот умирающая видит во сне Богородицу, приказывающую ей отправиться в Жировицы. Между тем к страданиям несчастной прибавились новые: у нее отнялись руки и ноги. По ее просьбе родители повезли умирающую дочь в Жировицы, но по дороге она скончалась. Безутешные родители привезли в Жировицы тело дочери для погребения. Когда над трехдневным трупом начали совершать чин погребения, умершая внезапно поднялась из гроба, поспешила к чудотворной иконе и, став пред ней на колени, стала изливать свое сердце в благодарной молитве. Потом вслух всем она рассказала, что Матерь Божия подошла к ее гробу, коснулась ног, рук и головы и приказала оставшиеся дни жизни посвятить в сане инокини Богу…».

Филарет завещал похоронить его в Жировичах

С 1978 по 2013 годы священноархимандритом монастыря был митрополит Филарет (Вахромеев). Первый Патриарший экзарх всея Беларуси умер 12 января 2021 года на 86-м году жизни.

Его похоронили в Свято-Успенском Жировичском монастыре, на братском кладбище за Крестовоздвиженским храмом. Таково было завещание митрополита. Он любил это место, часто сюда приезжал.

Филарет говорил:

- Общежительные обители имеют глубинную традицию, предания. Подчас это нельзя передать даже словами. Это надо видеть и чувствовать. Когда я переступил порог этой святой обители (вероятно, в 1978 году. - Ред.), все здесь было внешне убого. Главный корпус, где теперь располагается семинария академии, нам не принадлежал. Братский корпус тоже. Поэтому, конечно, было неуютно. И тем не менее здесь жили люди преданные церкви, перенесшие все перипетии житейские… Я всегда вспоминаю слова нашего учителя, который призывал нас, находясь в церкви, дышать кислородом вечности. И какие бы убогие здесь не были условия жизни, а вот это дыхание ощущалось и тогда.

Благодаря Филарету Жировичская обитель стала обновляться. Его стараниями в Жировичах была возрождена Минская духовная семинария, а затем открыта духовная академия.

В семинарии рассказывали, что в очередной раз возрождая жизнь монастыря, Филарет каждую неделю приезжал в Жировичи, читал лекции и участвовал в разрешении различных административных вопросов. А ведь путь из Минска был не близкий.

На кладбище покоятся насельники обители и представителей знатных фамилий

Кладбище в монастыре небольшое, буквально на десяток могил. В монастыре рассказывали, что кроме священнослужителей здесь перезахоронены останки насельников обители и представителей знатных фамилий Речи Посполитой, погребенных в XVII-XVIII веках в усыпальнице Успенского собора. В 2007 году на кладбище были перезахоронены останки, обнаруженные под спудом Явленской церкви во время проведения реставрационных работ.

Здесь могила архимандрита Николая (Редутто), возглавлявший монастырь в течение 30 лет (с 1852). В нескольких шагах покоится старец Иероним (Коваль), а рядом могила его ученика, схиархимандрита Митрофана (Ильина).

Старец Митрофан был награжден медалью «За отвагу»

По завещанию почившего Филарета его тело как раз и предали земле рядом с могилой старца. Митрофан пользовался особым уважением. Он скончался в возрасте 91 года в январе 2006-го, будучи старейшим клириком Белорусской православной церкви.

Его жизнь – особая страничка истории монастыря. Николай Ильин командовал диверсионной группой в партизанском отряде имени Димитрова бригады Пономаренко, действовавшей в Брестской области. Среди его наград - медаль «За отвагу». После войны работал начальником хранилища на военной базе и главным инженером путевых дорожных мастерских. А в 1958 году он поступил в братию монастыря.

В свое время солист «Верасов», народный артист Беларуси Александр Тиханович говорил, что учился у Митрофана любви к Богу и людям.

Крестовоздвиженская церковь — уникальный памятник архитектуры

Едва вы входите в Крестовоздвиженскую церковь, как попадаете на широкую лестницу. Поднимаетесь и оказываетесь в небольшом зале с алтарем. От стены до стены от силы шагов десять. Вот и вся церковь. И главное в ней – та самая лестница. Она символизирует крестный путь Спасителя.

Изящный храм-кальвария в стиле позднего барокко с элементами классицизма был построен греко-католиками около 1730 года по аналогу Святой лестницы (Пилатова лестница), которая находится в капелле Святого Лаврентия в Риме.

Храм построили на средства пинской княжны. Элеонора Головничанка пожертвовала в 1716 году восемь тысяч злотых. Она исцелилась в Риме на Святой лестнице и дала обет, что построит у себя на родине, в Жировицкой обители, подобную церковь. Специалисты отмечают, что это уникальный для Беларуси храм и самый совершенный в архитектурном смысле объект в монастыре. Он идеально вписан в ландшафт, располагаясь на самой высокой точке обители.

Монах Шашалевич, обучавшийся в Риме, расписал стены храма, создав алтарной стене иллюзию лестницы уходящей в небо. В каждой из 33 ступеней был вмурован ковчежец с частичками мощей святых. Верующие на коленях, так и в Риме, поднимались вверх, произнося на каждой ступени по молитве.

Правда, фрески закрасили в советское время. В современном храме есть три восстановленные фрески - Несение Господом Иисусом Христом креста на Голгофу, Обретение Животворящего Креста Господня равноапостольной царицей Еленой в 326 году и, в алтарной части, фреска Воскресения Спасителя. А частички мощей во второй половине ХIХ века достали из ступеней (сейчас их в храме 28) и поместили в крест, находящейся в Успенском соборе монастыря - справа от Царских врат.

12 колоколов размесят на новой колокольне

В 2020 году в Успенском соборе была освящена временная звонница с колоколами, памятник в честь Серафима Жировичского и заложен камень на месте строительства 58-метровой колокольни-памятника. 12 колоколов были отлиты на Воронежском колокольном заводе. Изготовлены они были при попечительстве президентов России и Беларуси.

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