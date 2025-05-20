Маск заявил, что сократит свои пожертвования на политику 6 20.05.2025, 19:28

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Миллиардер ударит по Трампу и республиканцам.

Миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что сократит свои пожертвования на политические цели — тем самым нанеся удар по Республиканской партии, от которой избрался нынешний президент Дональд Трамп.

Об этом 20 мая сообщает Вloomberg.

Маск сделал соответствующее заявление во время дискуссии на Катарском экономическом форуме — и сказал, что «значительно сократит расходы на политику». Как пишет издание, такая мера может стать ударом для президента США Дональда Трампа и республиканцев — в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году.

«В будущем я буду делать (пожертвований на политику — ред.) гораздо меньше», — сказал Маск.

На вопрос, почему он меняет свой подход, миллиардер ответил лаконично.

«Я думаю, что сделал достаточно», — заявил он.

Как пишет Вloomberg, Маск, который является самым богатым человеком в мире (его состояние, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, составляет $375 млрд), внес около $250 млн в качестве пожертвований для различных политических групп в избирательном цикле 2024 года — больше, чем любой другой донор на выборах в США.

Большая часть этих денег пошла на поддержку Трампа, который вознаградил Маска, назначив его руководителем амбициозной программы по сокращению размера и масштабов федерального правительства, отметило издание.

В Вloomberg отмечают, что республиканцы в Конгрессе, по всей вероятности, рассчитывали на щедрость Маска в 2026 году, чтобы сохранить свой нынешний контроль над обеими палатами парламента США (сейчас Республиканская партия имеет лишь незначительное большинство в Палате представителей и Сенате — ред.).

«Исторически сложилось так, что президенты почти всегда теряют места в Палате представителей на промежуточных выборах, и прогнозы дают партии Трампа один шанс из пяти удержаться с большинством в Конгрессе после 2026 года», — пишет издание.

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