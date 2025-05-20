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Сырский: С начала года на фронте уничтожено 185 000 оккупантов

  • 20.05.2025, 19:39
Сырский: С начала года на фронте уничтожено 185 000 оккупантов

Потери в мае на 45 000 превышают потери апреля.

С начала 2025 года россияне потеряли 185 000 человек на фронте в Украине. Об этом сообщил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают бить врага по всей линии фронта. А каждый уничтоженный российский захватчик – это шаг к справедливому миру.

«Благодарю защитников и защитниц за эффективную боевую работу. Борьба продолжается», – резюмировал Сырский.

По состоянию на апрель, по данным главкома, потери России с начала года составляли более 140 000 человек, что на 45 000 меньше, чем сейчас. За минувшие сутки на фронте уничтожены 1030 вражеских солдат, сообщил Генштаб ВСУ.

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