Сырский: С начала года на фронте уничтожено 185 000 оккупантов
- 20.05.2025, 19:39
Потери в мае на 45 000 превышают потери апреля.
С начала 2025 года россияне потеряли 185 000 человек на фронте в Украине. Об этом сообщил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают бить врага по всей линии фронта. А каждый уничтоженный российский захватчик – это шаг к справедливому миру.
«Благодарю защитников и защитниц за эффективную боевую работу. Борьба продолжается», – резюмировал Сырский.
По состоянию на апрель, по данным главкома, потери России с начала года составляли более 140 000 человек, что на 45 000 меньше, чем сейчас. За минувшие сутки на фронте уничтожены 1030 вражеских солдат, сообщил Генштаб ВСУ.