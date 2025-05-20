СМИ: Умер политзаключенный Валентин Штермер 1 20.05.2025, 20:14

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После инсульта его бросили в ШИЗО.

Умер политзаключенный Валентин Штермер, отбывавший пять лишения свободы за комментарии в шкловской ПК-17. Ранее мужчина перенес инсульт, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что обстоятельства трагедии не ясны. Точная дата смерти неизвестна — только то, что это произошло в начале 2025 года. Также нет уверенности, умер ли Штермер в колонии или был вывезен в больницу — тюремную или гражданскую.

На момент смерти Валентину Штермеру было 61 или 62 года. Он гомельчанин. По данным Digital Intelligence Team, Валентин родился в Хмельницкой области Украины, в городе Полонное. Он переехал в Гомель не позднее 2002 года.

Известно, что у него есть сын от первого брака и дочь от второго брака.

До заключения Штермер работал в разных местах. С 2002 по 2009 годы он имел статус индивидуального предпринимателя, работал начальником проектно-технического отдела в частном предприятии, руководил строительной фирмой «Авангардбизнесресурс». Последнее место его работы — государственное предприятие «Красные гвоздики», занимающееся озеленением и благоустройством в Гомеле и Гомельской области.

Валентина Штермера арестовали в июне 2023 года. Его обвинили в том, что он оставил восемь комментариев против российской агрессии, в которых якобы оскорблял российских военных и разжигал к ним враждебность. Также его обвинили в оскорблении Лукашенко, а также в причастности к некоему «экстремистскому формированию»

В результате 4 октября 2023 года судья Гомельского областного суда Сергей Багинский приговорил его к пяти годам колонии. Примерно через два месяца апелляционный суд утвердил приговор. Штермера включили в список «экстремистов» и «террористов».

После этого Штермера этапировали в Шклов, в колонию № 17. В одном отряде с ним был политзаключенный Дмитрий Лукша, который летом 2024 года вышел на свободу по помилованию. Он рассказал «Нашай Ніве», что происходило со Штермером:

«Валентин был очень слаб. В колонию он приехал после инсульта. Не знаю, может, в СИЗО где его схватило. Его с карантина подняли уже в таком состоянии. При этом при мне его бросили в ШИЗО.

С ним было очень тяжело в одном отряде именно потому, что ему было уже очень сложно жить, а менты все его на работу отправляли.

Валентин очень медленно говорил, да и ходил с трудом — когда мы шли с работы, он всегда отставал, потому что не успевал. Плюс зимой поскользнулся и упал. У него был то ли перелом руки, то ли вывих».

Нынешний начальник шкловской колонии — Александр Корниенко. Это бывший сотрудник могилевского ОМОН, который на некоторое время увольнялся из органов, но затем восстановился на службе. Колонией он управляет с 2018 года. Именно в ней при невыясненных обстоятельствах 21 мая 2021 года погиб политзаключенный Витольд Ашурок.

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