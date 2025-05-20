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США сотрудничают с союзниками по НАТО для предоставления Украине дополнительных ЗРК Patriot

  • 20.05.2025, 20:15
США сотрудничают с союзниками по НАТО для предоставления Украине дополнительных ЗРК Patriot

Об этом сообщил госсекретарь США.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская военная помощь продолжает поступать в Украину. Также Соединенные Штаты сотрудничают с союзниками по НАТО для предоставления Украине дополнительных ЗРК Patriot.

«Украинцы дополнительно просили о системах ПВО, ЗРК Patriot, которых, если честно, у нас нет. Но мы работаем с нашими союзниками по НАТО. Некоторые союзники по НАТО имеют определенные батареи Patriot, которые могли бы предоставить или передать Украине для защиты воздушного пространства Киева или других мест… Мы вместе с партнерами работаем над организацией поставки некоторых из этих систем. Как вы можете себе представить, никто из этих стран не хочет отдавать свои Patriot», — сказал Рубио во время слушаниях комитета Сената по международным отношениям во вторник, 20 мая.

Он также заявил, что была недельная пауза в предоставлении Украине военной помощи, однако сейчас она продолжается.

«Они (Украина — ред.) до сих пор получают оружие от США (одобренное при предыдущей администрации президента — ред.). Белый дом будет принимать решение, обращаться ли к Конгрессу (о предоставлении дополнительной помощи Украине — ред.). Но все, что было одобрено, продолжается», — сказал Рубио.

Он также отметил, что Украина расходует боеприпасы быстрее, чем Запад может их производить.

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