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Знатоки «Что? Где? Когда?» с трудом ответили на вопрос белоруса о комбайнерах в кузове машины

  • 20.05.2025, 20:24
Знатоки «Что? Где? Когда?» с трудом ответили на вопрос белоруса о комбайнерах в кузове машины

А вы сможете?

В первой игре летней серии интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», показанной на российском Первом канале, команде Максима Поташева задавали вопросы и белорусские телезрители, пишет КП.

В шестом раунде прозвучал вопрос врача Василия Станчука из деревни Медно, что в Брестской области:

«Перед вами фотография 1960 года, сделанная во время освоения целинных земель. То, что происходит в кузове автомобиля, мы от вас скрыли. Что же там происходит?» - озвучил вопрос ведущий.

После минуты обсуждения, знаток Анастасия Шутова ответила: «Днем они там обедали».

Ведущий озвучил правильный ответ: «В кузове автомобиля накрыт обед, комбайнеры обедают. А после обеда передвижная столовая поедет кормить других».

Знатоки ответили правильно и сравняли счет 3:3, а затем одержали и общую победу - 6:3. Кстати, у знатоков была версия, что в жару комбайнеры спали в кузове грузовика.

«Версия про обед была сразу, версия была Сашина (Александра Масягина. - Ред.), но потом появилась версия про сон и стало непонятно», - рассуждал после игры капитан команды Максим Поташев.

Анастасия Шутова, в итоге признанная лучшим игроком, объяснила, как сделала выбор между сном и обедом: «Посмотрела на фото повнимательнее и увидела на бортике машины тени. Это помогло мне рискнуть и сказать, что они обедали».

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