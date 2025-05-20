В ЕС решили снять экономические санкции с Сирии 20.05.2025, 20:44

Решение уже принято.

Европейский Союз принял решение о снятии экономических санкций с Сирии. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во вторник, 20 мая, в соцсети Х.

«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию», — отметила Каллас.

Она добавила, что Евросоюз в течение последних 14 лет поддерживал сирийцев и будет делать это в дальнейшем.

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