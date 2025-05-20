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Под Минском появится дорога за $1 млн

  • 20.05.2025, 20:49
Под Минском появится дорога за $1 млн

Где и когда?

Проектная документация на дорогу протяженностью 3,5 км уже подготовлена, и застройщик начал процесс выделения земельных участков.

Ожидается, что новая трасса будет открыта осенью этого года.

Строительство дороги обойдется в примерно $1 млн. Она будет однополосной: с одной полосой движения в каждом направлении.

Работы начнутся в ближайшее время. Получено предварительное одобрение на запуск общественного транспорта.

Новая дорога свяжет жилой комплекс «Зеленая гавань» и Колодищи, что значительно улучшит транспортное сообщение между ними.

«Мы создаем полноценную транспортную инфраструктуру: строим дороги, площадки для общественного транспорта и остановки, все это осуществляется одновременно с возведением комплекса», – сообщают представители компании «А-100 Девелопмент».

Напомним, что в октябре прошлого года был открыт новый участок подъездной дороги от железнодорожного переезда к центральной улице комплекса, что позволило сократить время в пути до квартала и запустить маршрутное такси в Зеленую гавань.

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