Белорусских почтальонов пересаживают на необычный вид транспорта

Белорусских почтальонов пересаживают на необычный вид транспорта4
- 20.05.2025, 21:08
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Фотофакт.
Белорусских почтальонов решили пересадить на новый вид транспорта.
Не совсем обычный и экологичный.
Речь про электровелосипеды. Предварительно с работниками отделений связи, которые вскоре получат в распоряжение технику, провели обучение по эксплуатации данных средств персональной мобильности.
«Приглашенный сотрудник ГАИ дал консультацию по вопросам безопасности и ограничения рисков во время движения», – рассказали корреспонденту Tochka.by в пресс-службе «Белпочты».
После каждый почтальон получил возможность испытать электровелосипед в деле.
Новые средства передвижения имеют большую автономность хода, оборудованы яркими сигнальными огнями, а также приспособлены для перевозки относительно крупных грузов. На большой багажник посылка или сумка с письмами точно поместится.
Пока куплено два таких средства передвижения. Если электровелосипеды оценят почтальоны в ходе эксплуатации, то оператор закупит больше такой техники.