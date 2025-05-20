закрыть
20 мая 2025, вторник, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских почтальонов пересаживают на необычный вид транспорта

4
  • 20.05.2025, 21:08
  • 3,292
Белорусских почтальонов пересаживают на необычный вид транспорта

Фотофакт.

Белорусских почтальонов решили пересадить на новый вид транспорта.

Не совсем обычный и экологичный.

Речь про электровелосипеды. Предварительно с работниками отделений связи, которые вскоре получат в распоряжение технику, провели обучение по эксплуатации данных средств персональной мобильности.

«Приглашенный сотрудник ГАИ дал консультацию по вопросам безопасности и ограничения рисков во время движения», – рассказали корреспонденту Tochka.by в пресс-службе «Белпочты».

После каждый почтальон получил возможность испытать электровелосипед в деле.

Новые средства передвижения имеют большую автономность хода, оборудованы яркими сигнальными огнями, а также приспособлены для перевозки относительно крупных грузов. На большой багажник посылка или сумка с письмами точно поместится.

Пока куплено два таких средства передвижения. Если электровелосипеды оценят почтальоны в ходе эксплуатации, то оператор закупит больше такой техники.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров