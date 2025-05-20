Украинский снайпер ликвидировал оккупанта выстрелом с 1700 метров
- 20.05.2025, 21:16
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Поражение осуществлено в сложных условиях.
Снайпер из крупнокалиберной винтовки поразил механика-водителя российского бронетранспортера с расстояния 1700 метров во время вражеской штурмовой операции. Огонь велся из винтовки Barrett M82A1 калибра 50 BMG.
Поражение осуществлено в сложных условиях — при плохой видимости и по бронетехнике, дополнительно укрепленной резиной и бревнами. По данным группы, техника была остановлена, а результат подтвердился радиоперехватом, информирует Цензор.НЕТ.